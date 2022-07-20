Dalaman’da 15 Temmuz skandalındaki polis memurunun ifadesi ortaya çıktı: Durakta indirdim, defol git bir kaza çıkmadan elimden dedim

Muğla Dalaman Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli gece çalışan polis memurları mesai bitiminde bindikleri serviste, polis memuru Kadir Özçelik "son zamanlarda havalimanı içerisinde 15 Temmuz ile ilgili anonslar yapılmaya başlandı. Herhalde bize 23 Nisan, 30 Ağustos gibi bayramları unutturmaya çalışıyorlar" dedi. Servisteki polislerden Hasan Dönmez de "daha düne kadar birlikteydiler. Önlerinde el pençe durup ağlıyorlardı. 15 Temmuz'u kendileri yaptılar, kendileri yarattılar. İki çizik atıp bayram yaptılar" dedi. Bu sözler üzerine Alaattin Karslı sinirlendi. Karslı Hasan Dönmez'e "terbiyesiz herif. Sen nasıl konuşuyorsun. Ablamın kocası 15 Temmuz şehidi, çocukları ise 15 Temmuz gazisidir. Bu ülke çok sayıda şehit verdi. Kimisinin kafası koptu, kimisinin üzerinden tank geçti. Şehit oldular, bir sürü yaralımız var. Sen nasıl buna kendileri yarattılar, kendileri yaptılar dersin. 15 Temmuz hakkında nasıl böyle konuşursun" diyerek tepki gösterdi.

DELİL İNCELEMESİNİ İZİN ÇIKMADI, SERBEST KALDI

Polis memuru Alaattin Karslı'nın şikayeti üzerine polis memuru Hasan Dönmez hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Hasan Dönmez'in evinde arama da yapılı. Cumhuriyet Savcısı polis memurlarının evlerinde yapılan arama sonrasında, dijitallerin incelenmesi talimatını verirken, ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Hasan Dönmez'in serbest bırakılmasına izin verilirken, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesini de mahkeme reddetti. Verilen karara ilişkin Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itirazın ardından itirazları değerlendiren Fethiye Sulh Ceza hakimliği dijital verilerin incelemesi kararına yapılan itirazı yine reddetti. Ortaca Asliye Ceza Hakimliği ise itirazın kabulüne karar vererek iki şüpheli polisin adli kontrol altına alınmasına karar verdi. 15 Temmuz ile ilgili skandal ifadeler kullanan iki polis memuru Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alınmış, haklarında idari soruşturmada başlatılmıştı.

ŞİKAYETÇİ POLİSİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Alattin Karslı serviste yaşananları ifadesinde bütün detaylarıyla anlattı. Karslı ifadesinde "13 Temmuz 2022 günü saat 09.00 sıralarında gece çalışan grubu evlerine dağıtama çıktığım sırada, araçta bulunan polis memurlarından Kadir Özçelik, herkesin duyabileceği şekilde "son zamanlarda havalimanı içerisinde 15 Temmuz ile ilgili anonslar yapılmaya başlandı. Herhalde bize 23 Nisan, 30 Ağustos gibi milli bayramları unutturmaya çalışıyorlar" Bende ona cevaben "23 Nisan, 30 Ağustos'ta nasıl bedel ödendiyse 15 Temmuz'da da bedeller ödendi. Niye unutulsun o da bayram olarak kutlanır dedim" O sırada araç içerisinde bulanan Hasan Dönmez, herkesin duyabileceği şekilde yüksek sesle "daha düne kadar birlikteydiler. Önlerinde el pençe durup ağlıyorlardı. 15 Temmuz için kendileri yaptılar, kendileri yarattılar. İki çizik atıp bayram yaptılar" dedi. Ben de sinirlenip bağırarak "terbiyesiz herif sen nasıl konuşuyorsun" dedim. O da konuşurum ben diyerek cevap verdi. Bende kendisine ablamın kocası Tevhit Akkan 15 Temmuz şehidi, oğulları Emrah Akkan ve Nahit Akkan 15 Temmuz gazisidir. Bu ülke 251 şehit verdi, Kimisinin kafası koptu, kimisinin üzerinden tank geçti şehit oldular. Bir sürü yaralımız var. Sen nasıl buna kendileri yarattılar kendileri yaptılar dersin, 15 Temmuz hakkında nasıl böyle konuşursun dedim.

"DEFOL GİT"

Yaşananlar sırasında çok sinirlendiğini anlatan polis memuru "Evinin olduğu durakta indirdim. Defol git arabadan elimden bir kaza çıkmadan dedim. Sonra Kadir Özçelik araya girdi, Musa Manav beni tutup sakin ol dedi. Servisteki 5 polis memuru da tartışmalara şahit oldular. Serviste bulunan arkadaşların müdahalesine fırsat vermeden Hasan Dönmez'i servisten indirdim. Daha önce de 15 Temmuz için tiyatro demişti. Polislik mesleğini aşağılayıcı sözler ve küfürler etmişti. Bu nedenle de kendisiyle tartışmamız olmuştu. Bugün ki sözleri, daha önceki söylediği sözlerin üstüne bardağı taşıran son nokta olmuştur. Emniyet Teşkilatı mensubu, bir devlet memurunun bu şekilde polislik mesleğimize, devletimizi, milletimizi, milli duygularımızı, milli bayramlarımızı ve yaşanmış 15 Temmuz darbe girişimini küçümseyip şehitlerimizle dalga geçer bir üslupla konuşmasından dolayı Hasan Dönmez isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi

TANIK POLİSLER DE OLAYI DOĞRULADI

Tanık polis memurlarından Ertan Y. ifadesinde "Kadir Özçelik, herkesin duyabileceği şekilde "dün iç hatlarda 15 Temmuz ile ilgili anonslar yapılmaya başlandı. Herhalde bize 23 Nisan, 30 Ağustos gibi milli bayramları unutturmaya çalışıyorlar" dedi. O sırada araç içerisinde bulunan Hasan Dönmez herkesin duyabileceği şekilde "daha düne kadar birlikteydiler. Mevcut iktidarı kast ederek bunlar gittikten sonra 15 Temmuz da unutulur, kendileri yaptılar. Vücutlarına iki çizik atıp bayram yaptılar" dediğini söyledi. Karslı "salak salak konuşup terbiyesizlik yapmayın. Benim ablamın kocası eniştem 15 Temmuz'da şehit oldu. İki tane yeğenim gazi oldu ve halen hastaneye gidip tedavi oluyorlar. Bu ülke 253 şehit verdi. Kimisinin kafası koptu, kimisinin üzerinden tank geçti şehit oldular. Bir sürü yaralımız var. Sen nasıl buna kendileri yarattılar kendileri yaptılar dersin dedi. Bu esnada araç Hasan Dönmez evinin sokağına geldi ve Alattin aracı durdurdu. Bu sırada aracın ön kapısını açtıktan sonra ayağa kalkarak Hasan'a hitaben "defol git arabadan, elimden bir kaza çıkmadan. Senin hakkında tutanak tutacağım, bir daha benim çalıştığım sırada arabaya binme" dedi. Hasan da "devletin aracı isteğim zaman binerim, istediğim zaman inerim. Sen kim oluyorsun" dedi.