Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk Ekrem İmamoğlu’nun, Pembe Köşk ise eşi Dilek İmamoğlu’na tahsis edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hisar Üstü Konağı olarak bilinen Sarıyer Rumeli Hisarı'daki tarihi yapıyı belediye kasasından 20 milyon 39 bin 962,85 TL harcatarak ikametgahına çevirmesinin ardından bu kez Sarıyer Emirgan Korusu içinde bulunan tarihi Beyaz Köşkü kendisine tahsis ettiği öğrenildi.
İBB BAŞKANINA TAHSİS EDİLDİ
1995 Yılında dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halkın kullanımına açılan ve İBB iştiraki BELTUR tarafından işletilen Beyaz Köşk, restoran haricinde ayrıca birçok düğün ve organizasyona ev sahipliği yaptı.
Ancak 2019 seçimlerinin ardından göreve gelen yeni İBB yönetimi tarihi lokasyonları halkın kullanımından çıkartarak kişisel kullanımlarına tahsis etmeye başladı. Sarıyer'deki Hisar Üstü Konağı olarak bilinen tarihi yapının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye kasasından 20 milyon 39 bin 962,85 TL harcatarak ikametgahı haline çevirmesinin ardından bu kez Emirgan Korusu içinde bulunan ve 1995 yılından 2020 yılına kadar 25 yıl boyunca halkın kullanımına açık olan Beyaz Köşk de vatandaşlardan kopartıldı. 1995 yılı öncesi gibi bir grup elit insanın tekiline devredilen Beyaz Köşk'ü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine tahsis ettirdiği öğrenildi.
BEYAZ KÖŞK KALICI OLARAK KAPATILDI
Yapılan internet aramalarında da Beyaz Köşk'ün 'Kalıcı olarak kapatıldığı' görülürken BELTUR tarafından vatandaşa hizmet etmesi amacıyla 1995 yılında devredilen tarihi köşk için SABAH'ın yaptığı araştırmalarda da düğün ve organizasyonlara da kapatıldığı öğrenildi.
BELTUR'la yapılan telefon görüşmesinde müsaitlik durumuna ve rezervasyona göre düğün ve organizasyonların gerçekleştirildiği Beyaz Köşk'ün herhangi bir aktivitenin yapılmasına kapatıldığı, talep halinde BELTUR tarafından işletilen diğer mekanlara ayarlamaların yaptırıldığı aktarıldı.
PEMBE KÖŞK DİLEK İMAMOĞLU'NA TAHSİS EDİLDİ
Emirgan Korusu içerisinde bulunan Pembe Köşk'ün ise aynı şekilde vatandaşın kullanımından çıkartılarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na tahsis edildiği öne sürüldü. Yapılan aramalarda ise Beltur'un Pembe Köşk'ün tarihçesi ve kullanım amacının da anlatıldığı internet sitesinin kapatıldığı görüldü.