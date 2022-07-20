Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk Ekrem İmamoğlu’nun, Pembe Köşk ise eşi Dilek İmamoğlu’na tahsis edildi

Ancak 2019 seçimlerinin ardından göreve gelen yeni İBB yönetimi tarihi lokasyonları halkın kullanımından çıkartarak kişisel kullanımlarına tahsis etmeye başladı. Sarıyer'deki Hisar Üstü Konağı olarak bilinen tarihi yapının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye kasasından 20 milyon 39 bin 962,85 TL harcatarak ikametgahı haline çevirmesinin ardından bu kez Emirgan Korusu içinde bulunan ve 1995 yılından 2020 yılına kadar 25 yıl boyunca halkın kullanımına açık olan Beyaz Köşk de vatandaşlardan kopartıldı. 1995 yılı öncesi gibi bir grup elit insanın tekiline devredilen Beyaz Köşk'ü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine tahsis ettirdiği öğrenildi.