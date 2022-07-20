İçişleri Bakanlığı duyurdu! Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik uygulamada 18 organizatör yakalandı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 19/07/2022 tarihinde 32.719 personel ve 152 dedektör köpeği ile 7.161 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/7) uygulaması yapıldı.

Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/7) uygulamasında;

• 6.024 metruk bina,

• 11.296 umuma açık yer,

• 485 terminal,

• 4.158 diğer yerler olmak üzere toplam 21.963 yer kontrol edildi.

18 organizatör gözaltına alındı, 1.141 düzensiz göçmen yakalandı

Uygulamada;

• 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 18 organizatör gözaltına alındı,

• 1.141 düzensiz göçmen yakalandı.

• 16'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 610 aranan şahıs tespit edildi.

• 348'i yabancı uyruklu, 66'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 414 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Uygulama kapsamında;

• 2 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil ve

• 1 tekne-botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş ayrıca

• 6 adet ruhsatsız av tüfeği,

• 2 adet ruhsatsız tabanca,

• 2 adet kurusıkı tabanca,

• 18 adet mermi,

• 2 kesici-delici alet,

• 1.255 gr esrar,

• 23 gr eroin,

• 10 gr metamfetamin,

• 188 adet kök kenevir bitkisi ve

• 1.037 paket kaçak sigara ele geçirildi."