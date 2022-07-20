İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne şok! 529 milyon liralık vurguna Danıştay dur dedi

MISIRLI AÇIKLADI

AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. SABAH'a konuşan Mısırlı; "Herkesin hatırlayacağı üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu İhalesini 529 milyon lira daha düşük teklif sunan Nurol-Yapı Merkezi iş ortaklığına vermesi beklenirken Narlıdere Metrosunun inşaatını yapan Gülermak Firmasına vermişti. Ardından da kamuoyunda büyük tartışma konusu olan ihale dava konusu olmuştu. Geçtiğimiz aylarda başvuruyu değerlendiren İzmir 4. İdare Mahkemesi, ihale komisyonunun kararının uygulanması halinde ortaya kamu zararı çıkacağını hükmedip ihalenin en düşük teklifi veren Nurol - Yapı Merkezi Ortak Konsorsiyumuna verilmesi yönünde karar almıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de geçtiğimiz Nisan ayında bu karara Danıştay nezdinde itiraz etmişti. Danıştay, geçtiğimiz hafta bununla ilgili karar alarak. İzmir 4. İdare Mahkemesinin verdiği kararını onadı. Yani kamu zararı oluşmaması için 529 milyon lira daha az teklif veren firmaya ihalenin verilmesine hükmetti. Karar, 5 üyenin içinde bulunduğu bir heyet tarafından oybirliği ile alındığı için bunun siyasi olarak değerlendirilebileceğini düşünmüyoruz. Danıştay'ın verdiği bu karar Büyükşehir Belediyesinin bir üst mahkemeye taşıyabileceği türden bir karar değil. Mutlaka uygulanması gereken, bağlayıcı biri karar" diye konuştu

KOMİSYON TEKRAR TOPLANMALI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hukukçu olmasına rağmen bu güne kadar hiç avukatlık yapmadığını hatırlatan Mısırlı; "İhale komisyonunun tartışmalı kararının ardından Sayın Soyer İzmir Halkına 529 milyon lira fazladan para ödetmek için sanki ihale komisyonunun verdiği karar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın bir kararıymış gibi, bizim iç hukukumuzda bunu uygulamak zorundaymışız gibi bir algı yarattı. Esasında Avrupa İmar Bankası bu işin sadece yürütme kısmındadır, yasama kısmında değildir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bizim iç hukukumuz üzerine böyle bir karar veremez. 4734 sayılı Devlet İhale Kanununa göre aldığımız bir kararı yabancı bir bankanın kaldı ki bu bir banka değil finans şirketidir 'sen böyle bir karar alacaksın' diye dayatması söz konusu olamaz" dedi.