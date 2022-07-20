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Giriş Tarihi: 20.7.2022 22:27

Kalyon Holding hedefini açıkladı: Havacılıkta genişlemek ve derinleşmek

Kalyon Holding hedefini açıkladı: Havacılıkta genişlemek ve derinleşmek

Türkiye'de birçok alanda girişimde bulunarak üretim, yatırım ve istihdama büyük katkıda bulunan Kalyon Holding öncelikli hedefleri arasına havacılıkta genişleme ve derinleşmeyi aldığını bildirdi.

Kalyon Holding, sosyal medyada kendileriyle ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, " Holdingimizin vizyonu çerçevesinde stratejik anlamda öncelik verdiği sektörlerden biri de havacılıktır. Dolayısıyla; bu alanda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte genişlemek ve derinleşmek kurumsal hedeflerimiz arasında yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, "Kalyon Holding olarak, adımızın geçtiği sosyal medya paylaşımlarına istinaden, açıklık ve şeffaflık ilkemiz doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Daha önce de farklı vesilelerle açıkladığımız üzere; holdingimizin vizyonu çerçevesinde stratejik anlamda öncelik verdiği sektörlerden biri de havacılıktır. Dolayısıyla; bu alanda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte genişlemek ve derinleşmek kurumsal hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Kıymetli kamuoyunun bilgisine arz ederiz" ifadelerine yer verildi.

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Kalyon Holding hedefini açıkladı: Havacılıkta genişlemek ve derinleşmek
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