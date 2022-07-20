Şanlıurfa’da şoke eden olay! Telefon dolandırıcılarına 700 bin lirasını kaptırdı

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde oturan Ferda B.'yi 7 Temmuz'da telefonla arayan bir kişi, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, yanında da Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia etti. Şüpheli, "Operasyon yapıyoruz, sizin de desteğiniz olacak" diyerek, Ferda B.'den evindeki ziynet eşyalarını vermelerini istedi.

ALTINLARI ALARAK KAÇTILAR

Dolandırıcılara inanan Ferda B., yapılan yönlendirme ile 700 bin lira değerindeki altınlarını evinin yakınındaki elektrik direğinin kenarına bıraktı. Daha sonra 2 kişi altınları alarak kaçtı.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Ferda B., bu kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polisten yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin İlhan T. (20) ve Kadir A. (21) olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda Ferdi B.'den alınan altınlar bulunamadı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.