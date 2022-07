Şer odaklarını Suriye’den söküp atacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Tahran'da gerçekleştirilen Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'nda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Erdoğan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada Suriye ve terörle mücadele konularında mesajlar verdi:Biri ile mücadele için diğerinin taşeron olarak kullanılması gibi mülahazaları kabul etmiyoruz. Terör örgütleri ile mücadelemiz, nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız.garantörleri olarak, Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. PKK, YPG, PYD terörü hepimizin ortak meselesidir. Suriye'nin huzuru ile birlikte toprak bütünlüğü karşısında en önemli tehdit terör belasıdır. DEAŞ, PKK, PYD, YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadele kesintisiz bir şekilde sürdürülmelidir.PKK, PYD ve YPG, Fırat'ın batısında ve doğusunda terör eylemlerine devam ediyor. Bölgemizin geleceğinde, bölücü teröre ve uzantılara yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor.Bu terör örgütü, bölücü gündemini ilerletirken, saldırılarını sürdürürken, Türkiye'nin kayıtsız ve hareketsiz kalmasını beklemek mümkün değildir. Siz değerli dostlarımızdan Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladığınıza dair ifadeler duyuyorum. Buna müteşekkirim, ancak sadece sözler yaralara derman olmuyor. PKK, YPG, PYD unsurlarının sınırımızdan en az 30 kilometre öteye tamamen çekilmesi, zamanında yapılan mutabakatların bir gereğidir. Ancak, bu hala gerçekleşmemiştir.Tel Rıfat ve Münbiç, terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti esasen çoktan gelmiştir. Astana ortaklarımızdan beklentimiz, Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarımıza samimi destek vermeleridir.Terörden temizlediğimiz bölgelere Türkiye'den 500 binden fazla Suriyeli geri döndü, 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için de hazırlıklarımız sürüyor.(Suriye'deki insani kriz) Bu krizi biz çıkarmadık. Külfetinin de sadece bizler tarafından yüklenilmesini beklemek adil değildir. İşte bu nedenle uluslararası toplumun yardımlarının ayrım gözetmeksizin ve artarak sürmesini temin etmek, müşterek menfaatimizedir.Değerli dostum Putin'in müteakip zirvemize ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılıyorum.AstanaBaşkan Erdoğan, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında da "Suriye ihtilafına ancak siyasi çözümle son verilebileceği yönünde mutabakatımız bakidir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu anlayış temelinde siyasi süreçte gelinen noktayı ve atılabilecek adımları ele aldık. Astana ortaklarımıza ihtilafın kalıcı şekilde sürdürülebilmesi için siyasi sürecin hızlandırılması çağrımızı tekrarladık. Hâlihazırda Suriyeli tarafları bir araya getiren tek mekanizmayı teşkil eden anayasa komitesi çalışmalarının somut sonuç doğurması zaruridir. Maalesef Suriye rejimi bu konuda uzlaşmaz tutum içindedir."RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada "DEAŞ ve diğer aşırılıkçı grupların Suriye'deki varlığına kalıcı olarak son vermeliyiz" dedi. Putin, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında da şöyle konuştu: "Biz, Suriye'de her türlü terörizmle mücadele konusunda kararlıyız, hemfikiriz. Fırat'ın doğusundaki zor durumu değerlendirdik. Orada bazı Batılı ülkelerin desteğiyle Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olarak yasadışı yabancı askeri bulundurma ve tutma çabaları var. Orada bölücülüğü kışkırtma çabaları var." Rusya ile Türkiye işbirliğinin her türlü alanda çok dinamik şekilde geliştiğini belirten Putin, Başkan Erdoğan ile görüşmesinde hem Rusya ve Ukrayna tahıllarının dünya pazarına ulaşmasının kolaylaştırılması ve gıda güvenliği konularını ele aldıklarını hem de 13 Temmuz'da İstanbul'da yapılan görüşmelerin sonuçlarını memnuniyetle değerlendirdiklerini aktardı.