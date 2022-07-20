SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na KYK göndermesi! Tiye aldı: Bugüne kadar hep o söyledi, ben yaptım!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki kritik zirve sonrası Türkiye'ye döndü. Erdoğan, dönüş yolunda gündemi değerlendirdi. Erdoğan, KYK düzenlemesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumu sahiplenmesine tiye alarak göndermede bulundu. Erdoğan'ın, "Bugüne kadar he o söyledi, ben yaptım" demesi gülüşmelere neden oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA KYK GÖNDERMESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kredi Yurtlar Kurumu kredileri ile ilgili yapılan düzenlemeyi hatırlattı. Erdoğan, bu düzenlemeyi sahiplenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
Erdoğan, uçaktaki sohbet sırasında, "Kemal'in KYK ile ilgili söylediklerini duydunuz. Ondan sonra da ben söyledim yaptı noktasına geldi. Hep öyle oldu zaten! O söyledi ben de yaptım!" dedi.
Erdoğan'ın sözleri sonrası gülüşmeler yaşandı.
NE OLMUŞTU?
Dünyada artan enflasyon sonrası Türkiye'de de enflasyon da artış yaşandı. Rakamın istenmeyen seviyelere gelmesi sonrası KYK kredilerinin geri ödemelerinde farklar oluştu. Başkan Erdoğan, 'Öğrencileri bu yükün altında ezdirmeyiz' diyerek talimat vermesi ile harekete geçildi. Düzenleme hızla hazırlandı ve öğrencilerden sadece anapara alınmasına karar verildi.
Bu füzenleme sonrası CHP'nin sosyal medya trolleri harekete geçerek 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' ifadesini trend yapmaya çalıştı. Ancak öğrenciler Erdoğan'a binlerce teşekkür tweet'i ile destek verdi ve 'Teşekkürler Erdoğan' ifadesi trend listesinde ilk sırada yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun 'Ben söyledim, Erdoğan yaptı' şeklindeki siyaseti de tepki çekiyordu. Erdoğan, bu olaya uçakta yanıt verdi.