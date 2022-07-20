SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na KYK göndermesi! Tiye aldı: Bugüne kadar hep o söyledi, ben yaptım!

NE OLMUŞTU?

Dünyada artan enflasyon sonrası Türkiye'de de enflasyon da artış yaşandı. Rakamın istenmeyen seviyelere gelmesi sonrası KYK kredilerinin geri ödemelerinde farklar oluştu. Başkan Erdoğan, 'Öğrencileri bu yükün altında ezdirmeyiz' diyerek talimat vermesi ile harekete geçildi. Düzenleme hızla hazırlandı ve öğrencilerden sadece anapara alınmasına karar verildi.

Bu füzenleme sonrası CHP'nin sosyal medya trolleri harekete geçerek 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' ifadesini trend yapmaya çalıştı. Ancak öğrenciler Erdoğan'a binlerce teşekkür tweet'i ile destek verdi ve 'Teşekkürler Erdoğan' ifadesi trend listesinde ilk sırada yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun 'Ben söyledim, Erdoğan yaptı' şeklindeki siyaseti de tepki çekiyordu. Erdoğan, bu olaya uçakta yanıt verdi.