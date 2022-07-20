Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Tahran’daki Üçlü Zirve’de çok net mesaj: Şer odaklarını Suriye’den söküp atacağız

İşte Başkan Erdoğan'ın çarpıcı açıklamalarından satır başları:

**Biri ile mücadele için diğerinin taşeron olarak kullanılması gibi mülahazaları kabul etmiyoruz. Terör örgütleri ile mücadelemiz, nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız.

**Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. PKK, YPG, PYD terörü hepimizin ortak meselesidir. Suriye'nin huzuru ile birlikte toprak bütünlüğü karşısında en önemli tehdit terör belasıdır. DEAŞ, PKK, PYD, YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadele kesintisiz bir şekilde sürdürülmelidir.