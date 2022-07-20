Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: Irak’taki saldırı terör örgütü kaynaklıdır

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, bazı yayın organları tarafından Türkiye'nin hedef gösterildiği Irak'taki saldırı hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada " Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde gerçekleşen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği 23 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Saldırılar terör örgütü kaynaklıdır. Türkiye gerçeğin ortaya çıkması için hazırdır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Irak'ın Dohuk Vilayeti'nin Zaho İlçesi'nde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.

Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.

Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz.

GÜVENLİK KAYNAKLARI: İDDİALAR MAKSATLI

Güvenlik kaynakları da olayla ilgili 'İddialar algı için maksatlı yapılmaktadır' açıklamasında bulundu. Terör örgütünün dağılma noktasına geldiği için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış aramakta olduğu belirtildi.