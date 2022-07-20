Valilikten ’Yusuf İsmail Candan’ açıklaması: Devletimiz her konuda yanındadır

Konya Valiliği, 'Yusuf İsmail Candan' ile ilgili sosyal medya ve bazı-basın yayın organlarında çıkan algı operasyonlarına yanıt niteliğinde bir açıklamada bulundu.

Valilik, "Bazı basın – yayın organları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan İlimiz Meram İlçesinde, 05.06.2022 günü çocuklar arasında meydana gelen müessif olayda yaralanan yavrumuz Yusuf İsmail Candan'a Allah'tan şifa diliyoruz." dedi.

"DEVLETİMİZ YANINDADIR'

Valilik açıklamasında, "Şehir Hastanesi'nde ilk günden beri tedavisi devam eden yavrumuzun ileri tedavisi için gerekli tüm hususlar aile ile birlikte titizlikle takip edilmektedir. Yavrumuzun hukuki ve sosyal hakları, ilgili birimlerimizce korunmakta ve takip edilmektedir. İhtiyaç duyulan her konuda devletimiz; yavrumuzun ve ailesinin yanındadır." ifadelerini kullandı.