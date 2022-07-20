Vatandaştan CHP heyetine tepki

Vatandaş,"Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalık katıyorsunuz? Hiç bir şey pahalı değil, herkes alıp yiyiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum. Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın? Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk. Parmak sallayan çok, Türkiye'mizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil" diye konuştu.