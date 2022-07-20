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Giriş Tarihi: 20.7.2022 20:08

Vatandaştan CHP heyetine tepki

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
Vatandaştan CHP heyetine tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Başkanlığı’nda 10 Milletvekilinin katılım sağladığı ‘CHP Ekonomi Masası’ Elazığ’daki programları kapsamında tarihi kapalıçarşıyı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Heyet, esnafla sohbet ettikten sonra bir kadın vatandaş ile tartıştı.

Vatandaş,"Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalık katıyorsunuz? Hiç bir şey pahalı değil, herkes alıp yiyiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum. Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın? Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk. Parmak sallayan çok, Türkiye'mizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil" diye konuştu.

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Vatandaştan CHP heyetine tepki
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