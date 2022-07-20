Zirve öncesi ikili görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi. Erdoğan, "İnanıyorum ki bu süreç içerisinde hakikaten arabuluculuk formatında da Rusya'nın yaklaşım tarzı olumlu istikamette sürüyor. Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice, tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir" dedi. Putin de Erdoğan'a Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı ve gıda problemleri konusunda arabulucuk çabalarından dolayı teşekkür etti. Erdoğan ile Putin en son 29 Eylül 2021'de Rusya'nın Soçi kentinde yüz yüze görüşmüştü.