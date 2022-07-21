529 milyon lira İzmirlinin cebinde kaldı

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "CHP'li İzmir Büyükşehir Buca Metrosu İhalesini 529 milyon lira fazlasına, ihalede ikinci olan firmaya vermişti. Belediyenin temyiz talebini reddeden Danıştay, idare mahkemesinin usulsüz ihaleyi iptal eden kararını onadı. 529 milyon TL birilerinin değil İzmirlinin cebinde kaldı." İfadelerine yer verdi.
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya
DANIŞTAY İZMİR'İN HAKKININ CHP TARAFINDAN GASP EDİLMESİNE ENGEL OLDU
Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Danıştay da İzmir'in hakkının CHP tarafından gasp edilmesine engel oldu. 529 milyonluk usulsüz ihale iptal oldu ve adalet tecelli etti" diye konuştu.
AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal
DANIŞTAYIN KARARINI TANIMADI
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Danıştay'ın İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin kararını, düzeltme yolu kapalı olmak kaydı ile oybirliği ile onamasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den şaşırtan bir açıklama geldi. Soyer, Danıştay kararına rağmen yarından itibaren Buca Metrosu İnşaatına devam edileceğini söyledi. "Danıştay, İdare mahkemesinin kararını onadı ama biz bu süreçte boş durmadık" diyen Soyer açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "İdare mahkemesinin talep ettiği, yerine getirilmesini istediği hususları yerine getirdik. Dolayısı ile hukuken tartışılacak, müzakere edilecek bir konu kalmadı. Uluslararası ve Türk hukuku açısından yani hangi açıdan bakarsak bakalım kesinleşmiş bir ihale süreci var" dedi. Soyer'in Danıştay kararına rağmen yapım işini 529 milyon lira daha fazla teklif veren firmaya verme konusundaki ısrarı skandal olarak nitelendirildi.
ANAYASAL SUÇ İŞLİYOR
AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı ise Danıştay kararının bağlayıcı olduğunu, idare tarafından mutlaka uygulanması gerektiğini söyledi. Soyer'in açıklamasını 'talihsizlik' olarak nitelendiren Mısırlı; "Maç bitti. Artık geri oynatalım, olmazsa VAR'a gidelim olmaz. Sayın Soyer, İzmir 4. İdare Mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararını aradan geçen süreçte uygulamamıştır. Üst mahkemeye yaptığı itiraz da kabul görmemiştir. Buna rağmen Sayın Soyer, Danıştay 13. Daire tarafından onanmış bu kararı da işlevsiz bırakmak için bükerek, tersten okuyup, başka anlam yüklemek için zorlamaktadır. Büyükşehir Belediyesi'nin, yargılama sürerken yaptığını iddia ettiği işlemlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Bu doğru bir savunma değildir. Danıştay'ın kararını incelemeden fevri olarak yapılmış bir açıklamadır. Sayın Soyer, taktik olarak içine düştüğü durumdan çıkış aramaktadır. Görünen o ki Sayın Başkan, Danıştay 13. Dairenin gerekçeli Kararını ya okumamış ya da anlamamış."
AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı
BUCA METROSUNU KAOSA SÜRÜKLÜYOR
Tunç Soyer'in mahkeme kararlarını uygulamayarak anayasal suç işlediğini belirten Mısırlı; "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Kanunda açık açık 'Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.' denmesine rağmen Sayın Soyer şimdiden tüm sorumluluğu üzerine alarak İzmir halkına 529 Milyon TL'lik kamu zararını ödetmeye çalışmaktadır. Bu şekilde yaparak Buca Metrosunu kaosa sürüklemektedir. Kendisine kararını tekrar gözden geçirmesini ve hukuka saygılı olmasını öneriyoruz. Mevcut mahkeme kararlarını işlevsiz bırakmaya çalışarak izlediği yol karanlık bir yoldur. "