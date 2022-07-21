529 milyon lira İzmirlinin cebinde kaldı

ANAYASAL SUÇ İŞLİYOR

AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı ise Danıştay kararının bağlayıcı olduğunu, idare tarafından mutlaka uygulanması gerektiğini söyledi. Soyer'in açıklamasını 'talihsizlik' olarak nitelendiren Mısırlı; "Maç bitti. Artık geri oynatalım, olmazsa VAR'a gidelim olmaz. Sayın Soyer, İzmir 4. İdare Mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararını aradan geçen süreçte uygulamamıştır. Üst mahkemeye yaptığı itiraz da kabul görmemiştir. Buna rağmen Sayın Soyer, Danıştay 13. Daire tarafından onanmış bu kararı da işlevsiz bırakmak için bükerek, tersten okuyup, başka anlam yüklemek için zorlamaktadır. Büyükşehir Belediyesi'nin, yargılama sürerken yaptığını iddia ettiği işlemlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Bu doğru bir savunma değildir. Danıştay'ın kararını incelemeden fevri olarak yapılmış bir açıklamadır. Sayın Soyer, taktik olarak içine düştüğü durumdan çıkış aramaktadır. Görünen o ki Sayın Başkan, Danıştay 13. Dairenin gerekçeli Kararını ya okumamış ya da anlamamış."