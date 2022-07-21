AK Parti İstanbul’da yüz yüze 100 gün projesi başlattı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, 'Yüz Yüze 100 Gün' Projesi'nin basın toplantısı gerçekleştirildi. Proje hakkında bilgi veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bu süreçte 'Gönüllere sefer düzenleyeceklerini' vurguladı.

Kabaktepe, "Bu süreçte 20 yılda yapmış olduğumuz hizmetleri vatandaşlarımızla paylaşırken İstanbul'u dinleyeceğiz. 39 ilçemizde, bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, vekillerimiz, belediye başkanlarımız vatandaşlarla buluşacak. 16 milyon İstanbul'u kucaklayacağız. Vatandaşlarla etkileşim içinde olacağız. Gönüllere sefere düzenleyeceğiz. 2023'te en güzel sonucu almak için İstanbul olarak destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Milletle iç içe olmaya her zaman özen gösterdiklerini vurgulayan Kabaktepe, "2023'ten zaferle çıkmak açısından milletimizin taleplerini AK Parti'nin politikası haline getireceğiz. Siyasetin ağırlık merkezinin de buraya konumlandırılması gerektiğini altının cumhurbaşkanımız sürekli çiziyor. Bu bizim temel şiarımızdır." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN SESİNE KULAK VERECEĞİZ

Hiçbir ayrım gözetmeden toplumun tüm katmanlarını dinleyeceklerini vurgulayan Kabaktepe, "İstanbul'u dinleyeceğimiz, İstanbul'un sesine kulak vereceğimiz, İstanbul'un geleceğe dair umutlarını, beklentilerin, sorunlarını, yaklaşımlarını hep birlikte dinleyeceğimiz 'Yüz Yüze 100 Gün' konsepti altında bir çalışma gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.