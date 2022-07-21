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Giriş Tarihi: 21.7.2022 16:34

Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit etmişti! "Zerdeşt" kod adlı terörist, tutuklandı

İHA
Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit etmişti! Zerdeşt kod adlı terörist, tutuklandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 7 yıl önce İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi ile ilgili 'son fail' olduğu belirtilen 'Zerdeşt' kod adlı PKK/KCK üyesi Savaş Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik ve avukatlar katıldı. Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesiyle alakasının olmadığını ve susma hakkını kullanmak istediğini belirten Çelik, mahkeme heyetinden serbest kalmayı talep etti.

Sanık avukatları da Çelik'in, mahkeme heyetinden adli kontrol hükümleri çerçevesinde serbest bırakılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı da sanık Çelik'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesini kamu adına talep etti.
Mahkeme heyeti ise dosyada bulunan tutanaklar, beyanlar ve diğer tüm deliller nazara alındığında Çelik'in, "silahlı terör örgütüne üye olma", "kasten adam öldürme (teşebbüs)", "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ülkenin bütünlüğünü bozma (teşebbüs)" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphelisinin varlığını gösteren somut olguların bulunması,

sanığın üzerine yüklenen suçlarda öngörülen ceza miktarına nazaran sanığın, kaçma ve saklanma ihtimali, sanık hakkında uygulanacak her türlü adli kontrol kararının bu aşamada umulan gayeye hizmet etmeyeceği, sanığın üzerine yüklenen suçun kanunda belirtilen ceza miktarının alt ve üst sınırları, tutuklama tedbirinin ölçülük ilkesine aykırı olmayacağı hususları göz önüne alınarak tutuklanmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ara kararın verildiği duruşma, 3 Kasım 2022 günü saat 09.40'a ertelendi.

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Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit etmişti! "Zerdeşt" kod adlı terörist, tutuklandı
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