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Giriş Tarihi: 21.7.2022 09:59 Son Güncelleme: 21.7.2022 11:18

CHP'li heyetten tatilcilere büyük şok! Kılıçdaroğlu'nun mitingine seyirci toplamak için...

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
CHP’li heyetten tatilcilere büyük şok! Kılıçdaroğlu’nun mitingine seyirci toplamak için...

Balıkesir sahillerinde güneşlenip tatil yapan vatadaşlar bir anda tepelerinde megafonla anonslar yapılınca ne olduğunu şaşırdılar. Başta cankurtaran uyarıyor sanan tatilciler koşup baktığında eline megafon alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve baraberindekilerinin Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingine seyirci toplamaya çalıştıklarını gördüler. Bu duruma anlam vermeyen tatilcilerden bazıları gülerken bazıları da rahatsız edilmekten şikayet ettiler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Temmuz'da Balıkesir'de yapacağı miting öncesi İl ve ilçe örgütleri, Kılıçdaroğlu'nun mitingine dinleyici toplayabilmek için ellerine aldıkları megafonlarla sahil ve plajların yolunu tuttu. Denizin ve güneşin tadını çıkararak dinlenen vatandaşlara, megafonla seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, güneşlenen tatilcileri mitinge çağırdı. CHP'li heyete tepki yağdı.

TATİLCİLER RAHATSIZ OLUP TEPKİ GÖSTERDİ

Günlük yaşamın sıkıntılarından uzaklaşarak tatili fırsat bilen ve Edremit körfezinde tatile çıkan vatandaşlar, megafonlarla yapılan miting çağrılarından rahatsız oldu. Kumsal boyunca bir iskemlenin üzerine çıkarak megafonla bağıran CHP'lilere tepki gösteren bazı vatandaşlar, tatilde siyaset duymak istemediklerini dile getirerek, yapılan anonslara son vermelerini istedi.

ÜCRETSİZ TAŞIMA SÖZÜ

Amaçları, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanını doldurmak olan ve yaptıkları anonslarla ücretsiz bir şekilde Balıkesir merkezdeki miting alanına taşıma yapılacağını belirten CHP'li heyetin yüzüne bakan olmadı. Vatandaşlar, megafonla yapılan anonslara kulak asmadı ve deniz ve kumsalın tadını çıkarmayı sürdürdü.

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CHP'li heyetten tatilcilere büyük şok! Kılıçdaroğlu'nun mitingine seyirci toplamak için...
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