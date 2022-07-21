DEAŞ sanığı sahte pasaportla yakalanmıştı! istenilen ceza belli oldu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Kasım 2021'de Esenboğa Havalimanı'na Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen uçaktan inen Bobirmirzo Vasiev'in pasaportunun sahte olduğunu belirledi. Timur İsmailov adına düzenlenen sahte Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu ile yakalanan Vasiev'in çantasında farklı ülkelere ait çok sayıda sahte kimlik, pasaport ve ehliyet ile sahte kimlik bilgileriyle hazırlanan Covid-19 PCR test sonuçlarının olduğu evraklar bulundu. Gözaltına alınan Kırgızistan asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı Bobirmirzo Vasiev'in, geçmiş yıllarda DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği için ülkeye giriş yasağı bulunduğu tespit edildi. DEAŞ üyelerine sahte kimlik sağladığı belirlenen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bobirmirzo Vasiev hakkında 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 15 yıl, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 13 yıl olmak üzere toplam 28 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.



'SURİYE'YE İNSANLARA YARDIM ETMEK İÇİN GİTTİM'



Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Bobirmirzo Vasiev ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı duruşma savcısına mütalaasını sunması için söz verdi. Savcı, Vasiev'in üzerine atılı suçları işlediği, havalimanında sahte pasaportla yakalandığı, bilgisayarında çok sayıda sahte pasaport evrakları olduğu ve Suriye'de kaldığı sürede DEAŞ adına silahlı eğitim aldığı ve nöbet tuttuğunu belirterek, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 15 yıl, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 13 yıl olmak üzere toplam 28 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme başkanının söz verdiği Vasiev, tercüman eşliğinde, "Suriye'ye silahlı terör örgütüne katılmak için gitmedim. İnsanlara yardım etmek için gittim. Suriye'de bulunduğum sürede silah taşımadım, silahlı eğitim almadım. Türkçe bilmeyen eşim ve çocuğum için tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.



Vasiev, savcının mütalaasına savunma yapmak için de mahkemeden ek süre istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Vasiev'e mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre verilmesine, sanığın sahte pasaportla yakalanmasından dolayı kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.