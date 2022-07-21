Duhok’daki saldırıyı teröristler düzenledi

Irak'ın Dohuk vilayeti Zaho ilçesine bağlı Parakh köyündeki bir dere kenarına yapılan saldırıda 8 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. PKK/KCK yanlısı medya organlarında saldırının TSK ile ilişkilendirilmesine Türkiye'den sert tepki geldi. İddiaları yalanlayan güvenlik kaynakları saldırının teröristler tarafından düzenlendiğini açıkladı. Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini belirten kaynaklar, örgütün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Terör örgütü kaynaklı bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir. Irak yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" denildi. ANKARA