CHP’li belediyeden tatilcilere büyük şok! Kılıçdaroğlu’nun mitingine seyirci toplamak için...

ÜCRETSİZ TAŞIMA SÖZÜ

Amaçları, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting alanını doldurmak olan ve yaptıkları anonslarla ücretsiz bir şekilde Balıkesir merkezdeki miting alanına taşıma yapılacağını belirten CHP'li heyetin yüzüne bakan olmadı. Vatandaşlar, megafonla yapılan anonslara kulak asmadı ve deniz ve kumsalın tadını çıkarmayı sürdürdü.