Irkçı saldırıya maruz kalan Suriyeli Ahmet’in haykırışı sosyal medyaya damga vurdu

Türkiye'de sokak röportajları gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ise mültecilerin ve Suriyelilerin konu edinildiği bir sokak röportajı sosyal medyada viral oldu. Sözlü olarak mülteci Suriyelilere karşı ırkçı saldırının yaşandığı röportajda, 17 yaşındaki Suriyeli Ahmet Kanjo da saldırıya uğradı.
IRKÇILIĞA KARŞI "BEN BİR İNSANIM!" DİYE HAYKIRDI!
Suriyeli genç Ahmet, ırkçı söylemin kullanıldığı ve ırkçı ifadelerle linçe uğradığı alanda ırkçılığa karşı adeta haykırarak söz aldı. Ahmet şu ifadeleri kullandı: "Ben 17 yaşında bir öğrenciyim. Bana yapılan ırkçılıktan ben okuldan çıktım. Ben 9. sınıftayken sınıf birincisiydim.
Irkçı saldırıya maruz kalan Suriyeli Ahmet'in "Ben bir insanım!" haykırışı sosyal medyaya damga vurdu | Video
Ben dilencilik yapmıyorum. Ben şu an hem okuyorum hem çalışıyorum. Her hafta iki gün partime olarak çalışıyorum. Dershane taksitini ödüyorum. Ben dilencilik yapmıyorum. Ben bir insanım!"
#BENBİRİNSANIM ETİKETİ AÇILDI, DESTEK VERİLDİ!
Irkçı söylemlerin yanı sıra kendisine yapılan ırkçılığa karşı Suriyeli Ahmet'in haykırışının yer aldığı videonun sosyal medyada yayılması ardından genç Ahmet'e sosyal medyadan destek mesajları atıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ahmet'e destek veren paylaşımlara imza attı.
"BUNA SEBEP OLAN SİYASİLER NE DÜŞÜNÜYOR ACABA?"
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana İl Başkan Yardımcısı İl Seçim İşleri Başkanı Kasım Pamuk, Ahmet'in uğradığı ırkçı linçe tepki göstererek, "Ben Bir İnsanım diyen Suriyeli gence yapılan mobing insanlık dışı Buna sebep olan siyasiler ne düşünüyor acaba? #BenBirİnsanım" ifadelerini kullandı.
"NE DİYORDU SHAKESPEARE: SİZİ GİDİ KATI YÜREKLİ HERİFLER SİZİ"
Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği "Tüm insanların dilinden, dininden, ırkından ve renginden dolayı herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan eşit, adil ve özgürce yaşamaya hakkı olduğuna inanıyor, ayrımcılığa karşı kardeşliği savunuyoruz!" derken, Başkanı Nuray Canan Songür de ırkçı saldırıya karşı tepkisini dile getirenlerdendi. Songür, "Ne diyordu Shakespeare: Sizi gidi katı yürekli herifler sizi, Sizi gidi kaya parçaları, taş yığınları, Cansız kütüklerden daha duygusuz yaratıklar! #BenBirİnsanım" dedi.
"DOKUNMAZSINIZ! IRKÇI DİLİNİZİ, FAŞİST ÇETECİ ELLERİNİZİ KARDEŞLERİMİZİN ÜZERİNDE ÇEKİN"
Sosyal medya kullanıcısı Hatice Saka ise "Canım kardeşim Ahmet yanındayız.. #BenBirİnsanım" derken gazeteci Erem Şentürk, "Suriyeli mazlumlar, İslami, tarihi, coğrafi ve insanı zeminlerin hepsinde kardeşimizdir. Dokunmazsınız! Irkçı dilinizi, faşist çeteci ellerinizi kardeşlerimizin üzerinde çekin. #BenBirİnsanım" yorumunda bulundu.
"VİDEODAKİ GÖRÜNTÜLER CHP ZİHNİYETİNİN YANSIMALARIDIR"
AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Cengiz Demirkaya da tepki gösterenlerdendi. Demirkaya sosyal medya hesabından, "Videodaki görüntüler CHP zihniyetinin yansımalarıdır. Beyazın siyaha, siyahın beyaza bir üstünlüğü yoktur. كن إنسانا (Kun İnsane) İnsanbı İnsan ol. İnsanların dışlanmadan, insanca yaşama hakkı, gayet fıtrîdir ve Türkiye'mizde yasal güvenceye alınmış bir haktır" dedi.
GENÇ AHMET TEŞEKKÜR ETTİ! HADİS PAYLAŞTI!
Genç Ahmet ise destek mesajları sonrası sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Ahmet sosyal medya hesabından "Dün röportaj sırasında kendimi çok kötü hissettim ama gelen destek mesajları ile çok sevindim. Gerçekleri anlatmak benim vazifemdi. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Herkese şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.
"BEYAZIN SİYAHA, SİYAHIN BEYAZA ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR. ÜSTÜNLÜK ANCAK TAKVA İLEDİR"
Ahmet sosyal medya hesabından bir de görsel paylaştı. Bu görselde "Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir" hadis-i şerifine yer verdi. Ayrıca #benbirinsanım sözü de görseldeki yerini aldı.
ONU TANIYAN İŞ İNSANI ANLATTI: "HAFIZ VE AHLAKLI BİRİ"
İş insanı Sabır Toktaş da genç Ahmet hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapanlardan oldu. Ahmet'i tanıdığını ifade eden Toktaş ikisinin yan yana olduğu fotoğraf karelerini de paylaşarak "Bugün bu Suriyeli çocuğu ırkçı bir grup linç etmeye çalıştı. Oysa bu çocuk o kadar karakterli, o kadar temiz, o kadar beyefendi bir çocuk ki ancak onu tanıyanlar bilir; mükemmel zekâya sahip, hafız ve ahlaklı biri. Onu tanımaktan gurur duyuyorum. Irkçılığa hayır" dedi.
EĞİTİM MASRAFLARINI KARŞILAYACAĞI SÖZÜNÜ VERDİ!
Toktaş, genç Ahmet'in eğitim masraflarının karşılayacağı sözünü de vererek şu ifadelerle sözlerine devam etti: "Ümit Özdağ'a söyleyin! Onun (Ahmet) bütün eğitim masraflarını karşılıyorum çünkü o çok iyi bir hafız, ahlaklı bir birey! Onu tanımaktan gurur duyuyorum. Onunla beraber Ramazan ayında hatim yaptık, Kur'an-ı Kerim okuduk. Ahmet hoca sana söz veriyorum. Onurla taşıdığımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını sana da almak için elimden geleni yapacağım ve seni T.C. vatandaşı yapacağız."
TEHDİT MESAJLARI ALDI! "IRKÇILIĞA TAVİZ VERMEYECEĞİZ" DEDİ
Bu desteği Ahmet'e verdikten sonra Toktaş, Twitter'daki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada destek mesajlarının yanı sıra tehdit mesajları aldığını ifade etti. Toktaş, "Dünden beri binlerce duyarlı, vicdanlı vatandaşımızdan destek mesajı aldım. Aynı şekilde ölümle tehdit mesajları da aldım. Beni tehdit eden şahıslar iyi bilsinler ki, biz bu ülkede asla ama asla ırkçılığa taviz vermeyeceğiz. Suriyeli tüm mülteciler kardeşimizdir #BenBirİnsanım" ifadelerini kullandı.