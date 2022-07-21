Irkçı saldırıya maruz kalan Suriyeli Ahmet’in haykırışı sosyal medyaya damga vurdu

ONU TANIYAN İŞ İNSANI ANLATTI: "HAFIZ VE AHLAKLI BİRİ"

İş insanı Sabır Toktaş da genç Ahmet hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapanlardan oldu. Ahmet'i tanıdığını ifade eden Toktaş ikisinin yan yana olduğu fotoğraf karelerini de paylaşarak "Bugün bu Suriyeli çocuğu ırkçı bir grup linç etmeye çalıştı. Oysa bu çocuk o kadar karakterli, o kadar temiz, o kadar beyefendi bir çocuk ki ancak onu tanıyanlar bilir; mükemmel zekâya sahip, hafız ve ahlaklı biri. Onu tanımaktan gurur duyuyorum. Irkçılığa hayır" dedi.

EĞİTİM MASRAFLARINI KARŞILAYACAĞI SÖZÜNÜ VERDİ!

Toktaş, genç Ahmet'in eğitim masraflarının karşılayacağı sözünü de vererek şu ifadelerle sözlerine devam etti: "Ümit Özdağ'a söyleyin! Onun (Ahmet) bütün eğitim masraflarını karşılıyorum çünkü o çok iyi bir hafız, ahlaklı bir birey! Onu tanımaktan gurur duyuyorum. Onunla beraber Ramazan ayında hatim yaptık, Kur'an-ı Kerim okuduk. Ahmet hoca sana söz veriyorum. Onurla taşıdığımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını sana da almak için elimden geleni yapacağım ve seni T.C. vatandaşı yapacağız."

TEHDİT MESAJLARI ALDI! "IRKÇILIĞA TAVİZ VERMEYECEĞİZ" DEDİ

Bu desteği Ahmet'e verdikten sonra Toktaş, Twitter'daki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada destek mesajlarının yanı sıra tehdit mesajları aldığını ifade etti. Toktaş, "Dünden beri binlerce duyarlı, vicdanlı vatandaşımızdan destek mesajı aldım. Aynı şekilde ölümle tehdit mesajları da aldım. Beni tehdit eden şahıslar iyi bilsinler ki, biz bu ülkede asla ama asla ırkçılığa taviz vermeyeceğiz. Suriyeli tüm mülteciler kardeşimizdir #BenBirİnsanım" ifadelerini kullandı.