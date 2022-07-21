Kimyasal ve nükleer tehdide karşı Mehmetçiğe üst düzey koruma

"KBRN UZMAN SAVUNMA BÖLÜĞÜ KENDİNİ YETİŞTİRMİŞ VAZİYETTEDİR"

Hava Kuvvetleri KBRN Uzman Savunma Bölük Komutanı Hava Piyade Yüzbaşı da birliğin, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde 2014 yılında KBRN Savunma Alanı'nda yetişmiş ve uzman personel ihtiyacını karşılamak üzere kurulduğunu söyledi.

Amaçlarının Hava Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde her hava şartında görev yapan başta muharip uçaklar olmak üzere her türlü silah sisteminin, personelin, nakliye uçaklarının KBRN ortamında da harekata devam etmesini sağlamak olduğunu ifade eden Yüzbaşı, şöyle konuştu:

"Yetişmiş personelimizle bu sistemlerin KBRN kirliliğinden en az derecede etkilenecek şekilde bertaraf ettirilerek harekata devam etmesini sağlamayı amaçlıyoruz. KBRN alanında silah sistemleri ve eğitim ihtiyacı gibi gelişmeleri takip ederek hem kendi personelimizin uzmanlık seviyesinde yetiştirilmesi hem de hava kuvvetlerinin tüm birliklerindeki KBRN'de ikiz görev yapan diğer personelin yetiştirilmesi bizim misyonumuzdur. KBRN Uzman Savunma Bölüğü her türlü duruma karşı hazırlıklı, kendini yetiştirmiş vaziyettedir."

Yüzbaşı, 2019 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nde ilk Kovid-19 vakaları çıktığında oradaki Türk vatandaşlarını alıp Ankara'ya dönen "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M nakliye uçağının hava meydanına inip, tahliye işlemleri gerçekleştikten sonra detaylı temizlemesini yaptıklarına değinerek, "İç ve elektronik sistemleri de dahil olmak üzere bütün dekontaminasyon faaliyetleri yapıldı. Keşif ve numune alma timlerimiz tekrar gerekli işlemleri yapıp, uçağın temiz olduğuna kanaat getirdikten sonra bir hafta 10 gün içinde Koca Yusuf tekrar görevine döndü." dedi.

YERLİ İMKANLARLA ÜRETİLMİŞ EKİPMANLAR KULLANILIYOR

Bünyelerinde birçok ekipman kullandıklarına işaret eden Yüzbaşı, "Görevin gerektirdiği koruyucu durum 4 seviyesinde kullandığımız KBRN kıyafetlerimiz, bot kılıflarımız, eldivenlerimiz, koruyucu giysilerimiz, geçirgen olmayan maskemiz ve filtre sistemlerimiz hep milli yapımdır. Bunun yanı sıra MT16 Dekontaminasyon Sistemi de tamamıyla milli imkanlarla üretilmiştir. Bunları bütün görevlerimizde aktif olarak kullanmaktayız." ifadelerini kullandı.

GEMİ VE DENİZ KIYILARINDAKİ KBRN TEHDİTLERİNE ÜST DÜZEY KORUMA

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Kışlası'nda konuşlu Deniz KBRN Savunma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, "Deniz Güvenlik Harekatı" kapsamında "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi" ve "Denizde Denetim Harekatı" görevlerini yürütüyor.

Komutanlık personeli, şüpheli gemide KBRN araması, keşif, tespit, teşhis ve numune alma görevi başta olmak üzere denizlerde ve kıyı birliklerinde meydana gelebilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer taarruza karşı en seri ve etkin şekilde müdahale etmek için hazır kıta bekliyor.

Kimyasal harp maddelerinin yanı sıra sanayi kuruluşları tarafından kullanılan, canlıların sağlığına tehdit oluşturan ve kazara yayılabilecek zehirli endüstriyel maddelerin tespiti de komutanlık envanterinde bulunan sabit ve taşınabilir teşhis sistemleriyle yapılıyor.

Birlik envanterinde büyük oranda yerli ve milli üretim ferdi koruyucu teçhizatı, tespit, teşhis numune alma sistemleri, dekontaminasyon araçları ve toplu korunma çadırları gibi birçok teknolojik araç bulunuyor.

Bunun yanında Deniz KBRN Savunma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına KBRN savunması konusunda periyodik eğitimler veriliyor, birliklerin bu konuda harbe hazırlık seviyesi en üst düzeyde tutuluyor. Milli ve NATO tatbikatlarına iştirak eden komutanlık, KBRN savunması konusunda diğer kuvvet ve ülkelerin KBRN savunma birlikleriyle koordineli hareket ediyor.

Eğitim Merkezi Komutanı Deniz Albay, Deniz KBRN Savunma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı olarak denizlerde ve kıyı birliklerinde meydana gelebilecek bir kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer tehditlere karşı en etkin ve seri şekilde müdahale etmek üzere Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Kışlası'nda konuşlu bulunduklarını belirterek, "Bu konuda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarımıza periyodik olarak eğitimler vermekte ve harbe hazır şekilde görevimizi icra etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.