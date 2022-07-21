Yer: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü! Motosiklet alev alev yandı

Olay, Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler köprüsü girişi Edirne istikametinde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda seyir halinde olan bir motosikletli, motosikletinin kayması ile yere düştü.

SON DAKİKA! 15 Temmuz Şehitler köprüsü girişinde bir motosiklet alev alev yandı | Video

Ardından kaza yapan motosiklet yanmaya başladı. Sürücüsünün terk ettiği motosiklet yol ortasında alev alev yandı.

YANGINA ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay itfaiye ekiplerine ihbar edilirken köprüde bulunan görevliler ve polisler tarafından yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale edildi.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADI

Yanan motosiklet müdahale ile söndürüldü. Yangın nedeniyle köprünün Edirne istikametinde bir süreliğine araç trafiği duraksadı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.