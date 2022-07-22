107. Topçu Alay Komutanlığı’nda görev değişikliği

"Kıymetli konuklar kahraman silah arkadaşlarım, zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan her zaman zaferlerle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusunun güzide birliklerinden 107'inci Topçu Alayı'nın sancak ve emir komuta devir teslim törenine hoş geldiniz. Bu anlamlı ve önemli günde bizlerle birlikte olduğunuz teşrifleriniz bizleri onurlandırdığınız için şahsım ve kolordu personelleri adına şükranlarımı sunuyorum. 1977 yılında Diyarbakır'da topçu taburu olarak kurulduğu, 1985 yılında Sancak verildiği tarihten günümüze kadar Körfez Krizi, Teröristlerle Mücadele Harekâtı, Şah Fırat Harekâtı Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı'na katılan 107'inci Topçu Alayı Komutanlığı'nın kutsal emaneti olan şanlı sancağın devir teslim törenini tamamladık. Görevi başarıyla teslim eden komutanımız ile görevi alan komutanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum."