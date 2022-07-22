107. Topçu Alay Komutanlığı’nda görev değişikliği

Alay Komutanı Albay Recep Çalışkan'ın tayininin çıkmasının ardından komutanlığa atanan Albay Tarkan Öztürk yapılan törenle görevi teslim aldı.
Tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından tayini çıkan ve göreve başlayan komutanlar sancak önünde yemin içti.
7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Kıymetli konuklar kahraman silah arkadaşlarım, zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan her zaman zaferlerle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusunun güzide birliklerinden 107'inci Topçu Alayı'nın sancak ve emir komuta devir teslim törenine hoş geldiniz. Bu anlamlı ve önemli günde bizlerle birlikte olduğunuz teşrifleriniz bizleri onurlandırdığınız için şahsım ve kolordu personelleri adına şükranlarımı sunuyorum. 1977 yılında Diyarbakır'da topçu taburu olarak kurulduğu, 1985 yılında Sancak verildiği tarihten günümüze kadar Körfez Krizi, Teröristlerle Mücadele Harekâtı, Şah Fırat Harekâtı Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı'na katılan 107'inci Topçu Alayı Komutanlığı'nın kutsal emaneti olan şanlı sancağın devir teslim törenini tamamladık. Görevi başarıyla teslim eden komutanımız ile görevi alan komutanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum."
Konuşmanın ardından bando takımı eşliğinde yapılan geçiş töreniyle program sona erdi.
Görev teslim törenine 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, Siverek İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz, şehit yakınları ile gaziler katıldı. Görevi teslim eden Albay Recep Çalışkan, Ege Ordusu Denetleme Değerlendirme Başkanlığı Topçu Denetleme üyeliğine tanırken, 107'inci Topçu Alay Komutanlığı görevini Albay Tarkan Öztürk devir aldı.