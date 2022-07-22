Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel finans yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. Bir şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olması, dijital materyallerin çözümlenmesi ile bugüne kadar alınan ifade, fotoğraf teşhisi sonucunda örgüt içinde finans sağlayanlar ve evlilik, gaybubet evi sorumluluğunu yürüten şüpheliler tespit edildi.

ÖRGÜT TALİMATIYLA HUKUKİ DANIŞMANLIK

Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18'i finansman sağlayan, 8'i sağlanan finansmanı dağıtan, 1'i katalog evlilik sorumlusu, 1'i örgütsel talimatlar doğrultusunda hukuk danışmanlığı yapan, 1'i gaybubet evlerinin örgütsel koordinasyonu ile sorumluluğunu üstlenen toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği öğrenildi.