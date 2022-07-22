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Giriş Tarihi: 22.7.2022 09:04 Son Güncelleme: 22.7.2022 09:12

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada bir şüphelinin verdiği ifade ile çözümlenen dijital materyallerin sonucunda örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer alan finans sağlayan, dağıtan, talimatla hukuk danışmanlığı yapan ve evlilik sorumlusu olan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel finans yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. Bir şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olması, dijital materyallerin çözümlenmesi ile bugüne kadar alınan ifade, fotoğraf teşhisi sonucunda örgüt içinde finans sağlayanlar ve evlilik, gaybubet evi sorumluluğunu yürüten şüpheliler tespit edildi.

ÖRGÜT TALİMATIYLA HUKUKİ DANIŞMANLIK

Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18'i finansman sağlayan, 8'i sağlanan finansmanı dağıtan, 1'i katalog evlilik sorumlusu, 1'i örgütsel talimatlar doğrultusunda hukuk danışmanlığı yapan, 1'i gaybubet evlerinin örgütsel koordinasyonu ile sorumluluğunu üstlenen toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği öğrenildi.

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Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
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