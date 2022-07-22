AYM’den dikkat çeken "Millet" kararı

Millet Partisi, partinin isminde yer alan "Millet" ibaresinin Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Saadet Partisince ittifak ismi olarak kullanılmasının tedbiren durdurulmasına ve bu ibarenin kullanılamayacağına karar verilmesini talep etti.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, yaptığı değerlendirmede, "İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ve Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecekleri ittifak protokolünde bir ittifak unvanı belirlemeleri halinde söz konusu unvan hukuken varlık ve geçerlik kazanacaktır.

"MİLLET İTTİFAKI UNVANININ HUKUKİ VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ"

Anılan hüküm çerçevesinde, başlayan bir seçim sürecinden ve Yüksek Seçim Kuruluna verilen ittifak protokolünde yer alan bir ittifak unvanından söz edilebilmesi mümkün olmadığından Millet İttifakı unvanının hukuki varlığından da söz edilemez" denildi.

Hukuken var olmayan bir oluşum ile ilgili olarak Millet Partisi tarafından yapılan başvurunun incelenebilmesine imkan bulunmadığını bildiren Yüksek Mahkeme, Millet Partisinin isminde yer alan "Millet" ibaresinin kullanılmasının tedbiren durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.