Bakan Kurum’dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ’Ankapark’ tepkisi

Murat Kurum, "Bakın ben bu zihniyeti size son günlerde yaşadığımız bir olay üzerinden anlatmak istiyorum. 2 gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, sosyal medya hesabı üzerinden Ankapark'ın içimizi sızlatan o görüntülerini paylaştı. Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntüler de sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşerilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor" dedi.

Murat Kurum', "Selçuklu Şehri Bitlis'te Tarihi Miras Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor" başlıklı konuşmasında şunları söyledi:

"Çocuklarımızın gülüşlerini, analarımızın dualarını, babalarımızın takdirlerini her şeyin üstünde gördük. Biz sadece milletimizi dinledik. Karşımızdakiler de projelerimizi duyduklarında 'Yapamazsınız, başaramazsınız" dediler. Temeller attık 'Durdururuz' dediler."

"Muhalefet; bir türlü iktidara gelemeyince, son 20 yıldır da milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza iktidarı verince adeta siyasi bir buhrana yakalandılar. Tabiri caizse raydan çıktılar, zaten bozuk olan ayarları, sinirleri, dengeleri daha da bozuldu!"

"Proje yerine video çekip fragman yayınlayanlar, temel atmak yerine tivit atanlar, gerçek hayatı da sanal dünyadan ve algıdan ibaret sanıyorlar, milletin de bu laf kalabalığına inanmasını bekliyorlar."

"Bakın ben bu zihniyeti size son günlerde yaşadığımız bir olay üzerinden anlatmak istiyorum. 2 gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, sosyal medya hesabı üzerinden Ankapark'ın içimizi sızlatan o görüntülerini paylaştı. Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntüler de sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşerilerimiz sizden hizmet bekliyor, eser bekliyor, proje bekliyor."

"İşte millete hizmeti şeref bilenler bugün Bitlis'te, bu aziz şehirde tarihi adımlar atıyor. Bitlislilerin on yıllarca beklediği temelleri atıyor. Yarın da Kayseri'de milyarlarca lira yatırım değerinde yatırımları hizmete alıyor, yenilerinin temellerini atıyorlar."

"Tabi vatandaşımız haklı olarak soruyor. Ankara'nın merkezinde çocukluğumuzun geçtiği o bölgede şöyle çocuklarımız, yavrularımız, parklar içerisinde, bahçeler içerisinde, oyun alanları içerisinde koşup eğlenseydi kötü mü olurdu? Her yaştan kardeşimiz bu yeşil alandan, sosyal alandan istifade etseydi kime ne zararı olacaktı?"

"Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara'nın gençleri ödedi, çocukları ödedi, hala da ödüyorlar. Yazık değil mi? Yapılmış bir hizmeti beğenirsin ya da beğenmezsin senin görevin Belediye Başkanı olarak o hizmeti kamunun yararına, milletin faydasına sunmaktır. Sizden beklenen; Ankara'yı sosyal medyaya konu etmeniz, mahkûm etmeniz değildir. Eskilerin çok güzel bir sözü var: "Kaval çalmak üflemek değildir. Parmaklarınızı hareket ettireceksiniz. Yani insan; diliyle değil, üfleyerek değil, yaptığı işle konuşacak. Millet de ona göre takdir edecek."

"Bunlar bırakın millet için hizmet üretmeyi, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler. Bu mesele sadece bir Ankapark meselesi değildir. Bu bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir. Üzülerek görüyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da CHP zihniyetine çok kolay intibak etmiş; bu zihniyetin kodlarına, geleneklerine, tarihine o da mahkûm olmuştur."

"Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde iki seçenek var. Ya geçmişi, mahkeme süreçlerini, park ile ilgili yersiz tartışmaları, sosyal medya algı çalışmalarını bir kenara bırakacaksınız. Ankaralı kardeşlerimizin rızasıyla yapılan bu projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunacak, binlerce Ankaralı gencimize istihdam sağlayacaksınız. Burayı yükselen Ankara'mızın en güzide mekânlarından biri haline getireceksiniz. Ya da yine her fırsatta arkasına sığındığınız engelleniyoruz yalanına sarılacak, burayı bir çöküntü alanı olarak bırakacaksınız."

"Şimdi soruyorum. Bu iki seçenekten hangisini tercih edeceksiniz? Bu alanı yüz binlerce Ankaralı'nın hizmetine mi sunacaksınız? Yoksa 3 yıldır olduğu gibi burayı çürümeye mi terk edeceksiniz? Burayı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi ikbaliniz için bir malzeme olarak kullanmaya devam mı edeceksiniz? Biz bu sorularımızın cevaplarını milletimiz gibi merakla bekliyoruz. Bunun sonuna kadar da takipçisi olacağız."