Başsavcılık, Zaho paylaşımları nedeniyle baro hakkında inceleme başlattı

Kuzey Irak'ın Duhok kentine bağlı Zaho ilçesi Derkar kasabasına bağlı Perex Köyü'nde 9 kişinin öldüğü ve 31'inin de yaralandığı olayın ardından Diyarbakır Barosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alan açıklamalarda bulundu. Diyarbakır Barosu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kürdistan Federal Bölgesi'nin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de (Uludere) olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından olayın çok yönlü olarak araştırmaları devam ederken, Baro'nun TSK'yı hedef alan açıklamalarının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, paylaşımlarından dolayı Diyarbakır Barosu hakkında inceleme başlattı.