"Ben bir insanım" diyen Suriyeli genç konuştu: Yaşadığım olay Türk halkını temsil etmiyor

"TÜRK HALKINI TEMSİL EDEN KİŞİLER DEĞİL"

Ahmet Kanjo sosyal medyada gündem olan olay ile ilgili A Haber'e yaptığı açıklamada, "Orada herkes bana tepki göstermişken, kendimi biraz sıkışmış hissettim. Oradaki videodaki kişiler, bütün Türk halkını temsil eden kişiler değil. Orada kötü muamele görmüş olsam da, sosyal medyadaki yorumlara bakınca insanların benimle beraber olduğunu gördüm" sözlerini kullandı.