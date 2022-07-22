Haberler Gündem Haberleri "Ben bir insanım" diyen Suriyeli genç konuştu: Yaşadığım olay Türk halkını temsil etmiyor
Giriş Tarihi: 22.7.2022 09:57 Son Güncelleme: 22.7.2022 10:23

"Ben bir insanım" diyen Suriyeli genç konuştu: Yaşadığım olay Türk halkını temsil etmiyor

Ben bir insanım diyen Suriyeli genç konuştu: Yaşadığım olay Türk halkını temsil etmiyor

İstanbul’daki bir sokak röportajında Suriyeli genç Ahmet Kanjo'ya, kalabalığın gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Kendisini "Ben bir insanım" diye savunan Suriyeli genç yaşananları A Haber'e anlattı. Ahmet Kanjo, yaşadıklarının Türk halkını temsil etmediğini söyledi.

İstanbul'daki bir sokak röportajında Suriyeli genç Ahmet Kanjo'ya, kalabalığın gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

"Ben bir insanım" diyen Suriyeli genç, yaşananları A Haber'e anlattı | Video

Ahmet Kanjo gösterilen ırkçı tepkilere "Ben 17 yaşında bir öğrenciyim. Dilencilik yapmıyorum. Haftada 2 gün part-time çalışıyorum. Dershanenin taksidini veriyorum. Bana yapılan ırkçılıktan dolayı ben okuldan çıktım. Ben 9. sınıfta birinciydim" sözleri ile yanıt verdi.

"TÜRK HALKINI TEMSİL EDEN KİŞİLER DEĞİL"

Ahmet Kanjo sosyal medyada gündem olan olay ile ilgili A Haber'e yaptığı açıklamada, "Orada herkes bana tepki göstermişken, kendimi biraz sıkışmış hissettim. Oradaki videodaki kişiler, bütün Türk halkını temsil eden kişiler değil. Orada kötü muamele görmüş olsam da, sosyal medyadaki yorumlara bakınca insanların benimle beraber olduğunu gördüm" sözlerini kullandı.

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"Ben bir insanım" diyen Suriyeli genç konuştu: Yaşadığım olay Türk halkını temsil etmiyor
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