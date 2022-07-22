Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Bitlis’te

Muş'tan karayoluyla Bitlis'e gelen Bakan Kurum ve beraberindekiler Cuma namazını Bitlis merkez Ulu Cami'de kıldı. Bakan Kurum Cuma namazı sonrasında esnaf ziyareti gerçekleştirerek, bakanlığı tarafından yürütülen Bitlis Dere Islahı projesi hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Bakan Kurum burada projenin Kasım ayına yetiştirilmesi talimatını vererek, açılışı Kasım ayında gerçekleştirmek istediklerini söyledi.







Bakan Kurum, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Milletvekilleri Vahit kiler ve Cemal Taşar, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile birlikte Millet Bahçesi açılış ve TOKİ Beş Minare Konutları anahtar teslim programının yapılacağı alana geldi. Burada TOKİ Başkanı ve İlbank Genel Müdürleri ile Milletvekilleri birer konuşma yaptı.



Bitlis'te yatırım değeri 1 milyar 232 milyon lira olman 21 farklı yatırımın toplu açılış töreninde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefeti eleştirerek, "Muhalefet, bir türlü iktidara gelemeyince son 20 yıldır da milletimiz sayın Cumhurbaşkanımıza iktidarı verince adeta siyasi bir buhrana yakalandılar. Tabiri caizse raydan çıktılar, zaten bozuk olan ayarları, sinirleri, dengeleri daha da bozuldu. Proje yerine video çekip fragman yayınlayanlar, temel atmak yerine tweet atanlar, gerçek hayatı da sanal dünyadan ve algıdan ibaret sanıyorlar, milletin de bu laf kalabalığına inanmasını bekliyorlar" dedi.







Bakan Kurum konuşmasında:

"Bu meydana geldiğimde; mutlulukla hüznü aynı anda yaşadığımı bugün gibi hatırlıyorum. Mutluydum. Çünkü sizler bizi bir evladınız, evinizden biri gibi karşıladınız. Allah her birinizden razı olsun. Tabi bir yandan da hüzünlenmiştim. Çünkü bu meydandan başlayarak, bütün bu çevre, dere boyunca aslında bir tarihin, bir kültürün, Selçuklumuzun hatıralarıyla doluydu. Fakat o gün bu dere yatağı ve çevresi adeta bir çöküntü alanına, bir mezbeleliğe dönüşmüştü. Hâlbuki bu meydan; şiirlere, romanlara konu olmuş bir mekandı. Bize atalarımızdan, evliyalardan emanet olan bu güzellikleri kendi elimizle bozduk. Her yerinde tarihin, ilmin, şiirin, sanatın, Allah dostlarının izlerini taşıyan bu mekan; maalesef çok kötü, çok acı durumdaydı. Birçok tarihi eserin üzeri metruk binalarla kapatılmış, harap olmuştu. Bu memleketin bir evladı, bu aziz milletin bir ferdi olarak bu durum hem beni hem de Bitlisli kardeşlerimizi çok derinden etkilemiş, yaralamıştı. O ilk andan itibaren, tüm ekibimizle, valimizle, milletvekillerimizle, teşkilatımızla, vatandaşlarımızla; hep birlikte kollarımızı sıvadık. Ecdat yadigârı bu güzel şehir için gece demedik, gündüz demedik, çalıştık. Bugün tam 45 ilimizde yaptığımız, en güzel örneklerini Bursa'da, Erzurum'da, Sinop'ta, Ankara'da inşa ettiğimiz "tarihe vefa, geçmişe saygı' projelerimizden birini de burada gerçekleştirmeye başladık" ifadelerini kullandı.







Bakan kurum burada fidan dikerek kütüğe tabela çaktı. Bakan Kurum daha sonra Bitlis Belediyesini ziyaret etti.



