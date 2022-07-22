Cumhuriyet’ten hayırsever STK’lara iftira! Bakan Soylu’dan tepki

Cumhuriyet Gazetesi "Cemaatler Suriye'de de Maşa" başlığını taşıyan bir habere imza attı. Haberde Suriye'nin kuzeyinde yapılan briket evlerin çeşitli cemaatle bağlantılı olduğu iddia edildi. "Soylu'nun tarikat masası" başlığını da atan Cumhuriyet, "Erdoğan'ın 'Bizim STK'ler' dediği tarikatçı kuruluşlar Suriye'de para basıyor!" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET STK'LARI HEDEF ALDI

"Cemaatler inşaatçı oldu" diyen Cumhuriyet, Sivil Toplum Kuruluşları'nı (STK) hedef aldı. Haberin iç sayfasında ise "Bakan Soylu'yla aynı masadalar" diyerek 1 Haziran'da "İdlib 100 bin Briket Ev Tanıtım Toplantısı"nın bir fotoğrafını paylaşarak STK temsilcilerini tek tek hedef gösterdi.

SOYLU: CUMHURİYET HAYIRSEVER STK'LARA İFTİRA ATMIŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise resmi Twitter hesabından Cumhuriyet Gazetesi'nin hedef aldığı STK'lara iftira atıldığını belirten bir açıklama yayınladı. Soylu sosyal medyadan "Briket evler, Suriye'ye geri dönüşü hızlandırıp, oturumu artırdıkça Cumhuriyet Gazetesi en iyi ve tek bildiği işi yapmış. Hayırsever STK'lara iftira atmış. Geri dönüşler mi rahatsız etti. Meselelerin çözülmesi mi korkuttu? Göçmenlerden iktidar postu çıkarmaya çalışan zavallılar" ifadelerini kullandı.