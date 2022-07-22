Diyarbakır Barosu’na sosyal medyada tepkiler dinmiyor: Diyarbakır Barosu yönetimi lağvedilmeli

Terör örgütü PKK tarafından Irak'ın Duhok Vilayeti'nin Zaho İlçesi'ne önceki gün yapılan saldırıda aralarında çocuklarında bulunduğu sekiz sivil hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Terör örgütü PKK mensupları ise saldırıyı Türkiye'nin gerçekleştirdiğine yönelik propaganda içeren paylaşımlar yaptı. Dışişleri Bakanlığı ise saldırının PKK tarafından gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ın Duhok Vilayeti'nin Zaho İlçesi'nde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir. Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır. Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz."

DİYARBAKIR BAROSU PKK'YI AKLAMAYA ÇALIŞTI!

Diyarbakır Barosu ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) saldırıyla hiçbir alakası olmadığı halde TSK'yı ve Türkiye'yi suçlayıcı bir açıklama yaparak PKK terör örgütünü aklama çalıştı. Diyarbakır Barosu resmi Twitter hesabından "Kürdistan Federe Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz. Diyarbakır Barosu, sivillerin yaşamına mal olan bu saldırılarla ilgili sorumluların tespiti ve cezalandırılması işin gerekli suç duyurularında bulunacak ve etkin bir hukuki sürecin takipçisi olacaktır" dedi.

DİYARBAKIR BAROSU'NA ÖZENDİLER! İNCELEME BAŞLATILDI

Diyarbakır Barosu dışında Siirt, Van, Batman, Muş, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa ve Hakkâri gibi barolarının da benzer açıklamalar yaptığı sosyal medyaya yansıdı. Benzer açıklamaları yapan barolardan örneğin Şırnak Barosu "Daha önce de çocuk ve sivil insanların yaşam hakkına yönelik ağır ihlaller oluşturan Federe Kürdistan Bölgesindeki sivil yerleşim alanlarına yönelik gerçekleştirilen benzer saldırılara son verilmesi çağrımızı da yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise Duhok Zaro İlçesi'ndeki terör örgütü saldırısına ilişkin terör eylemini aklama adına TSK'yı suçlayan Diyarbakır Barosu hakkında inceleme başlattı

TEPKİ YAĞDI: "#KANDİLİNBAROSU"

Diyarbakır Barosu'nun bu açıklaması sonrasında ise sosyal medyadan tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Örneğin Huriye Tezgelen, Diyarbakır Barosu'nun saldırıyla ilgili terör örgütü PKK'yı aklayıcı Türkiye'yi ise suçlayıcı açıklamasına sosyal medyadan tepki göstererek, "AYM Figen Yüksekdağ'a karşı Türkiye Cumhuriyetine ceza keser Diyarbakır Barosu Türkiye'yi tehdit eder. Hukuk Fakültelerinde mi sorun var? #KandilinBarosu" yorumunda bulundu.

"MEHMETÇİK KATLİAM YAPMAZ. BU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNMAKTIR"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da Diyarbakır, Hâkkari, Van Bingöl, Siirt, Şanlıurfa ve Batman Barolarının birbirinin benzeri açıklamaları yapmalarına tepki göstererek şunları söyledi: "Irak Zaho'da gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden masum insanlara rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Henüz gerçek ortaya çıkmadan HDP ve Diyarbakır Barosu'nun, terör örgütü sözcüsü sosyal medya hesapları ile birlikte Türkiye'yi suçlamaları manidardır. Mehmetçik katliam yapmaz. Mehmetçik yaşam hakkını korumak için canı pahasına mücadele eder. Mehmetçiğin hedefinde bebek katilleri vardır, masum kanı döken teröristler vardır. Dışişleri Bakanlığımız Katliamın gerçek faillerinin bulunması için gerekli işbirliğine hazır olunduğunu, Iraklı yetkililerin terör örgütünün propagandalarına itibar etmemeleri gerektiğini açıklamıştır. Diyarbakır, Hâkkari, Van Bingöl, Siirt, Şanlıurfa ve Batman Barolarının Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Dışişleri Bakanlığımızın gereken açıklamaları yapmalarına rağmen tek bir kaynaktan çıktığı anlaşılan, ülkemizi suçlayan açıklamaları büyük bir garabettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun kahraman Mehmetçiğini suçlayarak terör örgütlerinin söylem ve etkisi altında yapılan açıklamalar terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunmaktır. Türkiye Barolar Birliği üyesi değil misiniz? Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına itibar etmeyip, henüz hadisenin nedeni araştırılmadan Yabancı ülkeden yapılan tek taraflı açıklamaya ve terör örgütlerinin propagandasına itibar etmek hukukçulukla bağdaşır mı?"

"BAROLAR SİYASALLAŞMAMALI. KINIYORUM"

Avukat Ayşenaz Çimen, terör örgütünü aklamaya kalkan bazı barolara tepkisini video yayınlayarak yaptı. Çimen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Diyarbakır Barosu yaklaşık iki saat önce dünkü açıklamasına benzer bir açıklama daha yaptı ve diğer bazı barolar da bu açıklamayı destekledi. Irak'ın Zaho kentinde sivillere düzenlenen saldırının failinin Türk silahlı kuvvetlere ilan edilmesi hukuka aykırıdır ve apaçık bir art niyet göstergesidir. Bu konuyla alakalı diğer baroları, baroların siyasallaşmaması için baroların PKK jargonunu kullanmaması için bir uyarı çağrısında bulunmaya davet ediyoruz. Barolar siyasallaşmamalı. Hele ki barolar bölücü terör örgütü jargonunu kullanmamalı. Bir avukat olarak, Diyarbakır Barosu'nun iki gündür yaptığı açıklamaları ve diğer bazı baroların bu konuyla ilgili benzer açıklamalarını kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR BAROSU, PKK TARAFINDAN ŞEHİT EDİLEN AYBÜKE ÖĞRETMEN İÇİN BİLDİRİ YAYINLADI MI?"

Anadolu 2071 Sosyal Medya Derneği Başkanı Bekir Tiryaki, sosyal medya hesabından tepkisini dile getirirken, "Diyarbakır Barosu, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır Anneleri için, -"Kızım gitme oralara" diyen ailesine; -"Ben gitmezsem kim gidecek" diyerek Kürt çocuklarına eğitim vermek için gittiği Batman'da PKK tarafından şehit edilen Aybüke öğretmen için bildiri yayınladı mı? Diyarbakır Barosu Hendek-Çukur savaşlarında neredeydi? PKK denen illet bebek beşiklerine, Kur'an sayfalarının arasına, buzdolaplarına bomba tuzaklarken neredeydi? Halep'teki insanlar, İran'lı Şiilerin tecavüzünden kurtulsun diye karılarına-kızlarına ölüm cevazı isterken neredeydi?" dedi.

"DİYARBAKIR BAROSU MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR. TSK ONURUMUZDUR"

Yazar Zeki Bahçe de Diyarbakır Barosu'na tepki göstererek "Kandil'in barosu" etiketini paylaştı. Bahçe, "Diyarbakır Barosu Milli Güvenlik sorunudur. PKK terör örgütüyle aynı dili kullanıp TSK'yı hedef alması kabul edilemez. TSK onurumuzdur #KandilinBarosu" dedi.

"DİYARBAKIR BAROSU YÖNETİMİ LAĞVEDİLMELİ"

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Diyarbakır Barosu'nun açıklama sonrasında tepki gösterenlerden oldu. Birinci, "Diyarbakır Barosu yönetiminin lağvedilip, Baro tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması ve behemahal, o baroya kayıtlı avukatların en yakın barolara kaydının yapılması, yönetimdekiler hakkında da derhal soruşturma açılması elzemdir" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER DİNMİYOR!

Diyarbakır Barosu'na ve diğer bazı baroların Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni itham eden, terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan açıklamalarına sosyal medyadan tepkiler sürüyor. Toplumun her kesimden vatandaşlar sosyal medyada TT olan Diyarbakır Barosu hakkında tepkisini etkin bir şekilde gösteriyor.