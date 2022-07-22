İsraillilere suikast girişimine 2’nci operasyon! Keşif yapan, suikastçi ve organizatör yakalandı

2'NCİ OPERASYON

Soruşturma devam ederken bu kez İstanbul The Marmara Oteli çevresinde keşif yapan bir kişi ile tetikçi ve eylemi organize edecek kişiler olduğu öne sürülen şüpheliler de tespit edildi. Bu gruba da 14 Temmuz'da operasyon yapıldı; İran uyruklu Keyvan Majdzadeh, Jamal Ghadakchi ve Iman Shoajaeifard yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu 3 şüpheliyi de 21 Temmuz'da tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik üçünü de cezaevine gönderdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 8 oldu. Şüphelilerden 7'si tutuklu.