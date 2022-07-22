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Giriş Tarihi: 22.7.2022 11:07 Son Güncelleme: 22.7.2022 11:11

İsraillilere suikast girişimine 2’nci operasyon! Keşif yapan, suikastçi ve organizatör yakalandı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
İsraillilere suikast girişimine 2’nci operasyon! Keşif yapan, suikastçi ve organizatör yakalandı

İstanbul’da İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürülen 3 İranlı daha tutuklandı. Şüphelilerden birinin The Marmara Oteli çevresinde keşif yaptığı, birinin suikasti gerçekleştirecek kişi, diğerinin de yapılacak eylemin organizatörü olduğu belirtiliyor. İlk operasyonda gözaltına alınan 5 kişi ile birlikte soruşturmada yakalananların sayısı 8 oldu. Operasyonlarda ele geçirilen 3 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 tabancaya takılı siyah renkli lazer, 3 susturucu, çok sayıda 7.65 çapında fişek inceleniyor.

İsrail vatandaşlarına yönelik eylem tehdidine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ilk operasyon 17 Haziran'da yapıldı. Askeri veya siyasal casusluk suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ilk olarak İran uyruklu Majid Nazire, Alireza Shaboeidodkani, Seyedmahmoud Hosseini, Hassan Hashemkhani, Maryam Mohammadi yakalanarak gözaltına alındı. 29 Haziran'da Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Maryam Mohammadi yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

2'NCİ OPERASYON

Soruşturma devam ederken bu kez İstanbul The Marmara Oteli çevresinde keşif yapan bir kişi ile tetikçi ve eylemi organize edecek kişiler olduğu öne sürülen şüpheliler de tespit edildi. Bu gruba da 14 Temmuz'da operasyon yapıldı; İran uyruklu Keyvan Majdzadeh, Jamal Ghadakchi ve Iman Shoajaeifard yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu 3 şüpheliyi de 21 Temmuz'da tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik üçünü de cezaevine gönderdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 8 oldu. Şüphelilerden 7'si tutuklu.

KEŞİF YAPARKEN YAKALANDI

Son operasyonda tutuklanan Keyvan Majdzadeh'nin suikastın organizatörü, Jamal Ghadakchi'nin de suikasti gerçekleştirmeyi planlayan kişi olduğu belirtildi. Iman Shoajaeifard'nin ise suikast öncesi keşif yaptığı belirtildi.

SUİKAST SİLAHLARI

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda 3 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 tabancaya takılı siyah renkli lazer, 3 susturucu, çok sayıda 7.65 çapında fişek ele geçirildi. El konulan silah ve mermilerle ilgili incelemeler sürüyor.

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İsraillilere suikast girişimine 2’nci operasyon! Keşif yapan, suikastçi ve organizatör yakalandı
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