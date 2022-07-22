İsraillilere suikast girişimine 2’nci operasyon! Keşif yapan, suikastçi ve organizatör yakalandı

İsrail vatandaşlarına yönelik eylem tehdidine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ilk operasyon 17 Haziran'da yapıldı. Askeri veya siyasal casusluk suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ilk olarak İran uyruklu Majid Nazire, Alireza Shaboeidodkani, Seyedmahmoud Hosseini, Hassan Hashemkhani, Maryam Mohammadi yakalanarak gözaltına alındı. 29 Haziran'da Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Maryam Mohammadi yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.
2'NCİ OPERASYON
Soruşturma devam ederken bu kez İstanbul The Marmara Oteli çevresinde keşif yapan bir kişi ile tetikçi ve eylemi organize edecek kişiler olduğu öne sürülen şüpheliler de tespit edildi. Bu gruba da 14 Temmuz'da operasyon yapıldı; İran uyruklu Keyvan Majdzadeh, Jamal Ghadakchi ve Iman Shoajaeifard yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu 3 şüpheliyi de 21 Temmuz'da tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik üçünü de cezaevine gönderdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 8 oldu. Şüphelilerden 7'si tutuklu.
KEŞİF YAPARKEN YAKALANDI
Son operasyonda tutuklanan Keyvan Majdzadeh'nin suikastın organizatörü, Jamal Ghadakchi'nin de suikasti gerçekleştirmeyi planlayan kişi olduğu belirtildi. Iman Shoajaeifard'nin ise suikast öncesi keşif yaptığı belirtildi.
SUİKAST SİLAHLARI
Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda 3 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 tabancaya takılı siyah renkli lazer, 3 susturucu, çok sayıda 7.65 çapında fişek ele geçirildi. El konulan silah ve mermilerle ilgili incelemeler sürüyor.