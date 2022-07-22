İstanbul merkezli 8 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği Polisleri; FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme yazılımı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen 60 kişinin yakalanması için İstanbul, Ankara, Düzce, Şanlıurfa, Samsun, Sakarya, Kayseri ve Kocaeli'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 42 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin; örgütün sözde "Mahrem Yapılanması" ve "Bölge Yapılanması" içerisinde bazı faaliyetler yürüttüklerinin, bazı şüphelilerin ise örgütün kapatılan bankası Bank Asya'ya para yatırdıklarının tespit edildiği ifade edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişinin arasında Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile mesleklerinden ihraç edilmiş altı kamu personelinin de olduğu açıklandı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 18 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı | Video