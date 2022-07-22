İstanbul’a 41 dev eser! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan bugün Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış töreniyle Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 41 ayda ilçeye kazandırdığı 41 eserin açılışını yapacak. Erdoğan'ın açılışı yapacak eserlerle ilgili, "Eyüpsultan'a Değer, 41 Eser" isimli bir kitapçık hazırlandı. Eserlerle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kitapçık, Eyüpsultan Belediyesi'nin internet sitesinde dijital olarak da yayımlandı.Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı eserler şöyle:Bağımsızlık KöyüEyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 1 (Topçular)Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 2 (Akşemsettin)Matematik EviEyüpsultan Aile Akademisi ve AnaokuluÇiftalan PlajıAlibeyköy ve Bahariye Spor Sahası Yenileme ÇalışmasıKaykay PistiEyüp Sultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyonu ve Otantik Çarşı DüzenlemesiEyüpsultan Merkez Ahmet Kekeç KütüphanesiKemerburgaz Binicilik Tesisleri, Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Düğün SalonuYeşilpınar Muhtarlık BinasıKurt Kemeri Piknik Alanı DüzenlemesiEyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi Açık AlanlarıYeşilpınar ve Esentepe CamileriKaradolap Kültür Evi, Erokspor Tesisleriİslambey Kültür EviSosyal MarketRehberlik Araştırma MerkeziRami Sosyal TesisiRami Kültür Evi, Eyüpsultan MerkezYeşilpınar ve Hastane Yanı Taksi Durakları46 Adet Park ve Peyzaj DüzenlemesiOdayeri Ekolojik Yaşam ÇiftliğiRami Cuma ve Rami Yeni Otoparkları, Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi, Eyüpspor Akademisi TesisiTarım 4.0 Politikaları Uygulamaları ve Araştırma MerkeziEyüpsultan Geleneksel Türk Sporları MerkeziYeşilpınar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Yeşilpınar Futbol Kompleksi, 5. Levent ASM ve Muhtarlık Binasıİstiklal Kütüphanesi (Eski Karakol)Eyüpsultan Türbe Hamamı MüzesiEyüpspor Kemerburgaz Kamp MerkeziEyüpsultan AşeviŞule Yüksel Şenler Müzesi ve KütüphanesiDüğmeciler Kuran KursuÇiftalan Kamp Alanı