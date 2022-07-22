Kavakcı’dan CHP liderine suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temaslarında çevirmen olarak görev yapan Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kavakcı'nın avukatı Sezgin Tunç, yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun kamu görevi ifade eden müvekkilini kişilik haklarına saldırı oluşturan beyanlarda bulunduğu belirtti. Suç duyurusunda, "Şüphelinin, müvekkile karşı eylemleri nedeniyle 'tehdit', 'nefret' ve 'ayrımcılık', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine hakaret' ve resen tespit edilecek suçlardan cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz" ifadesi yer aldı.