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Giriş Tarihi: 22.7.2022 21:47 Son Güncelleme: 22.7.2022 21:55

Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye desteğini sürdürüyor! 'Bu işin üzerine gidin'

Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ’ye desteğini sürdürüyor! ’Bu işin üzerine gidin’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülere sahip çıkmaktan vazgeçmiyor. Daha önce KHK ile ihraç edilenleri göreve iade edeceği iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu gelen kulislere göre şimdi de Genel Başkan Yardımcılarına 'Bu işin üzerine gidin' talimatı verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cüleri desteklemeye devam ediyor. FETÖ'cüler konusunda oldukça hassas davranan Kılıçdaroğlu, ilginç çıkışlarını sürdürüyor.

"KHK'LILARI GÖREVE İADE EDECEĞİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK ile ihraç edilenleri göreve geri iade edeceğini söylemesinin ardından kulislere göre parti içinde çalışmalar hızlandı.

"BU İŞİN ÜZERİNE GİDİN"

Soruları çalarak kamuya yerleştiği belirlenen KHK'lılar konusunda bir adım daha ileriye giden Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcılarına 'Bu işin üzerine gidin' talimatı verdi. Bylockçu Cem Şenyayla da CHP Genel Başkanı'na yakın tarihlerde teşekkür etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye desteğini sürdürüyor! 'Bu işin üzerine gidin' | Video

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlaması ile kamudan uzaklaştırılanlara göreve iade sözü vermesi "CHP FETÖ'ye umut oluyor" eleştirilerini beraberinde getirmişti.

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Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye desteğini sürdürüyor! 'Bu işin üzerine gidin'
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