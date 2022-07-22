"BU İŞİN ÜZERİNE GİDİN"

Soruları çalarak kamuya yerleştiği belirlenen KHK'lılar konusunda bir adım daha ileriye giden Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcılarına 'Bu işin üzerine gidin' talimatı verdi. Bylockçu Cem Şenyayla da CHP Genel Başkanı'na yakın tarihlerde teşekkür etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye desteğini sürdürüyor! 'Bu işin üzerine gidin' | Video

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlaması ile kamudan uzaklaştırılanlara göreve iade sözü vermesi "CHP FETÖ'ye umut oluyor" eleştirilerini beraberinde getirmişti.