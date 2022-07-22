Son dakika haberleri: Bakan Akar’dan flaş tahıl koridoru açıklaması! Detaylar belli oldu

Görüş alışverişini sürdürdüler. BM'den bir temsilcinin katılmasıyla sağlıklı bir şekilde olması sağlandı. Biz 1 Haziran'da başladık çalışmalara. 7 Haziran'la birlikte Ukrayna Savunma Bakanı ve Alt Yapı Bakanıyla konuşmaları tamamladık. Heyetler arası toplantı yapıldı Moskova'da. Bir geminin serbest bırakıldığını Rus muhataplarımız iletti. 13 Temmuz'da burada Rus Ukrayna Türk askeri heyetleri BM'nin katılımıyla toplantı gerçekleşti. Bugün, hem Rus muhatabımız hem Ukrayna muhatabımızla imzalama imkanı bulduk. Diğer muhataplarımızın da olumlu katkıları oldu. Onlara da teşekkür ediyorum.