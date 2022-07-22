Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Dünyanın gözü İstanbul'da: Tahıl koridoru için imzalar atılıyor
Giriş Tarihi: 22.7.2022 16:37 Son Güncelleme: 22.7.2022 16:39

SON DAKİKA HABERİ | Dünyanın gözü İstanbul'da: Tahıl koridoru için imzalar atılıyor

SON DAKİKA HABERİ | Dünyanın gözü İstanbul’da: Tahıl koridoru için imzalar atılıyor

Son dakika haberi: Ukrayna ile Rusya’nın tahıl sevkiyatı için Türkiye’nin arabuluculuğunda yürüttüğü görüşmelerde anlaşma sağlandı. Tahıl koridorunda imzalar bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde atılıyor.

Son dakika haberi... 'Tahıl Koridoru' için imzalar bugün Dolmabahçe Ofisi'nde atılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni için Dolmabahçe Ofisi'ne geldi.

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TÜRKİYE'NİN MİSYONU ÖVGÜYLE KARŞILANDI

Savaşın başından bu yana hem Rusya hem Ukrayna'nın güvendiği tek ülke olarak öne çıkan Türkiye tahıl krizinin çözümünde de başat rol oynadı. Başkan Erdoğan'ın krizin başından bu yana üstlendiği kritik misyon tüm dünya tarafından övgüyle karşılanırken, Türkiye iki ülke arasındaki görüşmelerin merkezi haline geldi.

Tarafların İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde 'dünyayı doyuracak' koridorun açılması için imzalar atılma aşamasına geldi. Türkiye'nin görüşmelerin 'sonuç odaklı' olması yönündeki telkinleri de sürecin hızlanmasına vesile oldu.

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SON DAKİKA HABERİ | Dünyanın gözü İstanbul'da: Tahıl koridoru için imzalar atılıyor
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