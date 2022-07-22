Son dakika haberi! Başkan Erdoğan’dan tahıl koridoru mesajı: Dünyaya müjdeyi Dolmabahçe’den vereceğiz

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, toplu açılış töreninde dünyanın merakla beklediği tahıl koridoru zirvesi ile ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'dan tahıl koridoru mesajı: "Dünyaya müjdeyi Dolmabahçe'den vereceğiz" | Video

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"BAY KEMAL MUSLUK AÇMA TÖRENİ YAPIYOR"

Eyüpsultan ilçemize ne söz verdiysek, hepsini yaptık. İstanbul'un bu güzide ilçesini her alanda daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Açılışını yaptığımız eserler, onları ilçemize kazandıran ismini tarihe altın harflerle yazdıracak. Hayır dualarına vesile olacak. Bu şehire, bu ülkeye, bu millete eser verene, hizmete edene ne mutlu. Bay Kemal; Musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz, bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. İstanbul kendini ihmal edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir.