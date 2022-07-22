Son dakika haberi! Başkan Erdoğan’dan tahıl koridoru mesajı: Dünyaya müjdeyi Dolmabahçe’den vereceğiz

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, toplu açılış töreninde dünyanın merakla beklediği tahıl koridoru zirvesi ile ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.
Başkan Erdoğan'dan tahıl koridoru mesajı: "Dünyaya müjdeyi Dolmabahçe'den vereceğiz" | Video
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"BAY KEMAL MUSLUK AÇMA TÖRENİ YAPIYOR"
Eyüpsultan ilçemize ne söz verdiysek, hepsini yaptık. İstanbul'un bu güzide ilçesini her alanda daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Açılışını yaptığımız eserler, onları ilçemize kazandıran ismini tarihe altın harflerle yazdıracak. Hayır dualarına vesile olacak. Bu şehire, bu ülkeye, bu millete eser verene, hizmete edene ne mutlu. Bay Kemal; Musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz, bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. İstanbul kendini ihmal edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir.
Dünyamız salgınla başlayıp, savaşla süren, enerji ve gıda krizi ile tırmanan iklim değişikliği gibi tehditlerle dallanıp budaklanan bir dönemden geçiyor. Türkiye, sıkıntılı bu dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını en iyi şekilde korudu.
"DÜNYAYA MÜJDEYİ DOLMABAHÇE'DEN VERECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, "Ukrayna-Rusya savaşı, küresel emtia fiyatlarındaki aşırı yükseliş sebebiyle enflasyonda beklenmedik bir dalgalanmaya yol açarken stratejik konumumuz güçlendi. Küresel üretim ve tedarik sistemlerinde yaşanan tıkanıklıklar Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüme üzerine kurulu ekonomi programının doğruluğunu teyit etti. Kardeşlerim biraz sonra Dolmabahçe'deki Başkanlık Köşkü'nde İnşallah Birleşmiş Milletler genel sekreterinin de katılımıyla Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz" diye konuştu.