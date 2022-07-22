Tahıl krizini Türkiye çözdü

Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşıyla başlayan ve dünyada büyük endişeye yol açan gıda krizi riskini ortadan kaldıracak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'nin arabulucuğunda Ukrayna ile Rusya arasında başlatılan görüşme süreci anlaşmayla sonuçlandı. İletişim Başkanlığı, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninin, Ukrayna ve Rusya tarafları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla bugün saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki diplomatik çabalarımız sonuç veriyor.Tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin çözümü için ilk adımı BM Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna heyetleriyle birlikte İstanbul'da atacağız. İhtilafın çözümü için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. İmza töreni için bugün İstanbul'da olacak olan BM Genel Sekreteri Guterres, görüşmeler başladığında gösterdiği olağanüstü çabalar ve ilerlemedeki önemli rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etmişti. Savaşın başından bu yana hem Rusya, hem de Ukrayna'nın güvendiği tek ülke olarak öne çıkan Türkiye, krizin çözümünde başat rol oynadı. Başkan Erdoğan'ın üstlendiği kritik misyon, tüm dünyada övgüyle karşılanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Erdoğan'la Tahran'daki görüşmesinin ardından "İstanbul'daki görüşmelerin neticelerini memnuniyetle karşıladığını" dile getirmişti. Erdoğan ile Putin'in görüşmesi sonrası imza aşamasına gelinmesi, Türkiye'nin süreçteki hızlandırıcı rolünü bir kez daha ortaya koydu. Başkan Erdoğan ise Tahran dönüşü uçakta şu ifadeleri kullanmıştı: "Konuyu Sayın Putin ve Sayın Zelenski'yle müteaddit kereler görüştüm. Neticede geçen hafta İstanbul'da yapılan teknik toplantıda BM planı çerçevesinde sürecin ana hatları üzerinde bir mutabakat oluştu. Artık bu hafta bu mutabakatı yazılı bir metne bağlamak istiyoruz. Süreç, İstanbul'da kurulacak bir koordinasyon merkezinden yürütülecek. Burada ülkemizin yanı sıra Rusya, Ukrayna ve BM'den yetkililer bulunacak. İlgili tüm tarafların güvenine haiz olan ülkemiz, kurumlar arası bir yaklaşımla sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli eşgüdümü yapacak."ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, anlaşmayı memnuniyetler karşıladıklarını belirterek, "BM Genel Sekreteri'nin sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Türk müttefiklerimizin orada ortaya koyduğu gayretli çalışmaları alkışlıyoruz" dedi. Price, bunun sadece ABD için değil G-20 ülkelerinin de desteklediği bir anlaşma olduğunu belirtti. Rusya'yı "gıda ürünlerini silah olarak kullanmakla" suçlayan Price, anlaşmanın uygulanmaya başlamasını dört gözle bekleyeceklerini ancak Rusya'nın da tahıla blokaj uygulamasından sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti. Price, "Asıl önemli olan bu anlaşmanın uygulanmasıdır" ifadesini de kullandı.