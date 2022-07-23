101 numaralı odada öldüreceklerdi

İstanbul'da İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürülen 3 İranlı daha tutuklandı. İran istihbaratının yapacağı suikast hazırlığının detaylarına SABAH ulaştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) mensup subayların şüpheli ölümleri sonrası Tahran, saldırılarda İsrail'i sorumlu tuttu ve intikam mesajı verdi. İstanbul'da bulunan İsrailli turistlere suikast yapılacağı istihbaratı üzerine MİT ve İstanbul Emniyeti teyakkuza geçti. İran'dan gelen talimatın ardından suikast timinin 1 milyar İran parasına (Yaklaşık 35 bin dolar) İsrailli turistleri 101 numaralı otel odasında infaz edeceği belirlendi.Butik bir otelde kalan 3 İsrailli kadını hedefine koyan İranlı ajanlardan dördü 17 Haziran akşamı MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan İranlı Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını ve Hassan Hashemkhanı 29 Haziran'da tutuklandı. MİT ve İstanbul Emniyeti, suikastın planlayıcısı, tetikçi ve otelde keşif yapan İranlı ajanları keşif yapılan başka bir otelin güvenlik kameralarından tespit etti. 14 Temmuz akşamı Yalova ve İstanbul'daki 2 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Suikastin planlayıcısı Keyvan Majdzadeh Yalova'da, tetikçi Jamal Ghadakchı ve otelde keşif yapan Iman Shoajaeıfard İstanbul'da kaldıkları otelde yakalandı. İsrailli turist kadınların kaldığı otelde keşif yapan Iman Shoajaeıfard'ın ise çektiği görüntüleri Majdzadeh'a gönderdiği, Majdzadeh'ın da görüntüleri İran'daki uyuşturucu baronuna ileterek "Otelin içinde vurursak çok ses çıkar mı?" diye sorduğu tespit edildi. Uyuşturucu baronunun ise "Çok az, patlayan balon kadar, patlayan sigaralar gibi ses çıkar" demesi üzerine tetikçi Ghadakchı'nin suikast için planlanan tarihten bir gün önce kaldığı otelde susturuculu silahı, yatağa 2 el ateş açarak denediği ortaya çıktı. Mermi çekirdekleri polise teslim edildi.Şüphelilerin cep telefonlarında İsrailli turistlere ait yüzlerce video ve fotoğraf da bulundu. 21 Temmuz'da mahkemeye çıkarılan Keyvan Majdzadeh. Jamal Ghadakchı ve Iman Shoajaeıfard tutuklandı.