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Giriş Tarihi: 23.7.2022 16:31 Son Güncelleme: 23.7.2022 16:36

Almanya'dan 'Tahran Zirvesi' yorumu: Bu fotoğraf bir meydan okumadır

Almanya’dan ’Tahran Zirvesi’ yorumu: Bu fotoğraf bir meydan okumadır

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Tahran Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin verdiği fotoğraf karesi için "Bu bir meydan okumadır" dedi.

Alman gazetesi Bild'e konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Tahran Zirvesi'nde Erdoğan, Putin ve Reisi'nin verdiği fotoğrafla alakalı değerlendirmelerde bulundu.

"BU BİR MEYDAN OKUMADIR"

"Türk Cumhurbaşkanı'nın bu fotoğrafta olması, kibarca söylemek gerekirse; bir meydan okumadır" diyen Baerbock, fotoğraf karesinin kendisi için, özellikle de bir NATO üyesi açısından anlaşılmaz olmaktan öte olduğunu söyledi.

Tahran'daki zirveye dair görüşlerini paylaşmaya devam eden Alman Bakan, "Tahran'daki toplantı, ortak değerlerimiz için bir arada durmamızın ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Bild'e mülakat verirken

"PUTİN HUKUKSUZ BİR SAVAŞ YÜRÜTÜYOR"

Baerbock verdiği mülakatta Rus lider Putin için, "despot" ifadesini kullandı:

"Toplum olarak bir arada durmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Putin'in amacı toplumları ve demokrasileri bölmek. Putin'in ağlayıp ağlamadığı umurumda değil. Rus lider, uluslararası hukuku ihlal eden bir savaş yürütüyor. Ukrayna halkının barış, özgürlük ve güvenlik içinde yaşama hakkı vardır."

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Almanya'dan 'Tahran Zirvesi' yorumu: Bu fotoğraf bir meydan okumadır
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