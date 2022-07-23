Ankapark’ı çürümeye terk eden Mansur Yavaş’a öfke yağıyor

Mansur Yavaş, tıkır tıkır işleyen Ankapark'ı çöpe attı, "AK Parti döneminde paralar çarçur edildi" diye algıya başladı. Başkentli kızgın...

Çağlar Kaya: Mansur Yavaş! Tıkır tıkır çalışan parkı nasıl harabeye çevirdin. Ankara kör değil. 3 yılda 3 icraatın yok, en büyük icraatın bu parkı çürütmek oldu. Bu kara lekeden algıyla kurtulamazsın.

Nilay Nur Sönmez: Melih Gökçek'in Ankara'ya yaptığı en büyük hizmetlerden biri Ankapark'tı. Ama Mansur Yavaş bunu hazmedemedi ve çürümeye terk etti. Yazıklar olsun.

Ercan Faraş: Yavaş, aktif durumda devraldığı Ankapark'ı nasıl çürümeye terk ettiğinin videosunu hazırlamış. Algıda çok başarılı ama millet de geri zekalı değil.

Seda Arslan: Seçim öncesi verdiği vaatleri yapamayınca YouTube'dan videolarını sildiren Mansur Yavaş, Ankapark'ı bakımsız bırakıp 'Bakın paraları çarçur etmişler' algısı yapıyor.

Murat Sarıca: Sırf Melih Gökçek yaptı diye milletin malına düşmanlık yapıyor. İktidar olsalar, Bayraktar SİHA'ları düşürüp 'Bunlar kalitesiz. ABD'den alalım' diyebilirler.

Burak Bekiroğlu: Sen göreve gelene kadar bakımlıydı o park, çürümesi için bakım yaptırmadın.

Eyyüp Kadir İnan: Bir eseri 3 sene içinde nasıl çöpe çevirdiğini göstermiş.

Emine Çelik: "Sapasağlam teslim aldığı Ankapark'ı çürütüp, üstüne bir de alkış mı istiyor. CHP'li başkanlar, beceriksizlik ve çapsızlıkta yarışıyor.

Erkan Yazıcı: Mansur Yavaş, Ankapark'a verdiği zarardan dolayı yargılanmalı.

BAŞKENT'İN DISNEYLAND'I OLACAKTI

FATİH ÜNAL (Büyükşehir Meclis Başkan Vekili) Ankapark, vizyonsuz belediyecilik kurbanıdır. 30 milyon yabancı turist geldiği ülkemizde başkentimiz turist fakiri. Ankara Kalesi ve Anıtkabir dışında gezilecek yer yok. Dönemin yöneticileri, Ankara'ya değer katacak, turist çekecek, Disneyland tarzı güzel bir tesis yaptı. 'Köprüye ne gerek var, otoyola ne gerek var' diyen CHP zihniyeti, Ankapark'ı çöpe atmıştır. Vizyonsuz idareciler, Ankapark'a kasten zarar vermiştir.

VATANDAŞ ALGIYA İNANMAZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belediye Başkanı Yavaş'ın, proje yerine fragman yayınladığını ima ederek, "Temel yerine tivit atanlar, hayatı da algıdan ibaret sanıyor, milletin de laf kalabalığına inanmasını bekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankapark'ın içimizi sızlatan görüntüsünü paylaştı. Bunda sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Hemşerilerimiz proje bekliyor, sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara'nın gençleri, çocukları ödüyor. Yazık değil mi" diye sordu.

ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN GURUR SEMBOLÜ

Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliğini taşıyan Ankapark, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Erdoğan açılışta, "Ankapark, sadece başkentimizin değil tüm Türkiye'nin gurur sembollerinden biridir" dedi. Ankapark'ta oyun alanlarından alışveriş ve kafe bölümüne bin 217 eğlence ünitesi hizmet veriyordu. Oyun çadırları, 14 dev roller coaster, sinema salonları, buz pisti, 30 bin kişilik konser alanı ile tam bir Disneyland'dı...