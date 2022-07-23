Asiana Havayolları, İGA İstanbul Havalimanı seferlerine yeniden başladı

Boeing 777-200 tipi uçakla gerçekleştirilen ilk sefer bugün saat 16.40'da 285 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'na indi. Asiana Havayolları Türkiye Müdürü Hyeoktae Kim, 2.5 yıl aradan sonra tekrar İstanbul Havalimanı'nda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek " Salgından önce İstanbul'a haftada 6 uçuş gerçekleştiriyorduk. Şuan haftada iki gün uçacağız. Ancak duruma göre artış olacaktır. Bundan sonra da en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.





Seferlerin başlamasıyla ilgili olarak İGA İstanbul Havalimanı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Asiana Havayolları'nın Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı seferlerine haftada 2 frekans olarak yeniden başladığı belirtilerek "Nice emniyetli uçuşlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



