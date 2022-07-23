‘CHP döneminde açlıktan ölüyorduk’

Elazığ'da, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak öncülüğünde, geçen çarşamba kente gelen "CHP Ekonomi Masası" heyetine, karşılaştığı Kapalıçarşı'da tepki gösteren emekli Mevlüde Benderlioğlu (74), SABAH'a konuştu. Eşine erik almak için kapalıçarşıya gittiğini söyleyen Benderlioğlu şunları anlattı:"Niye geldiniz, ortalığı karıştırıyorsunuz" dedim. Hepsi durdu baktı. "Pahalılık var" dediler. Elimdekileri gösterip, "Herkes yiyor, hiç aç kalan yok" dedim.Ben, CHP dönemini de gördüm. Eşim bakkalı tanıdığı için margarin alabiliyordu ve cebine koyup getiriyordu. Getirene kadar cebi de yağ oluyordu. Tüp kuyruğu vardı. Emekli olduk, Bülent Ecevit, "Bu ay maaş yok" diyordu. Açlıktan ölecektik. Fikri bozuk olanlar bunları bilmiyor ama fikri düzgün olanlar biliyor. CHP ülkeyi yönetebilseydi zamanında yönetirdi.Reis geldi bolluğa kavuştuk. Param hiç bitmedi. Eşim emekli olduğunda 700 lira alıyordu. Şimdi 5 bin 500 lira alıyor. 45 gündür hastanedeyiz. Hastane 5 yıldızlı otel gibi. Yemeklerimiz ve temizlik çok iyi. Her gün çarşaf değiştiriliyor. Doktorlar sürekli geliyor. Cumhurbaşkanımızın hayranıyım. Allah'ım ona sağlıklı uzun ömür versin. Tırnağını taşa değdirmesin. İnşallah bu dönem de gelir. Bizim başımızdan eksik olmasın. O zaman Türkiye Türkiye olur.