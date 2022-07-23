Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır Cezaevindeki "şüpheli ölüm" iddiasına yalanlama
Giriş Tarihi: 23.7.2022 15:36

Diyarbakır Cezaevindeki "şüpheli ölüm" iddiasına yalanlama

AA
Diyarbakır Cezaevindeki şüpheli ölüm iddiasına yalanlama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İnfaz kurumunda 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçundan hükümözlü olarak barındırılan Kadri Ekici'nin 21 Temmuz'da rutin kontrol esnasında intihara teşebbüs ettiği anlaşıldı" denildi.

Genel müdürlüktün yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Cezaevinde tek kişilik hücrede şüpheli ölüm" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İncelemeler neticesinde Diyarbakır 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan hükümözlü olarak barındırılan Kadri Ekici'nin 21 Temmuz'daki rutin kontrol esnasında intihara teşebbüs ettiğinin anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, ilk müdahalesinin ardından Ekici'nin Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği vurgulandı.

Açıklamada, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Ekici'nin kurtarılamadığı, olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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Diyarbakır Cezaevindeki "şüpheli ölüm" iddiasına yalanlama
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