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Giriş Tarihi: 24.7.2022 01:52

Elazığ’da CHP heyetine tepki gösteren Mevlüde Teyze, Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü

İHA
Elazığ’da CHP heyetine tepki gösteren Mevlüde Teyze, Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü

Elazığ’da CHP heyetine tepki göstererek gündeme gelen 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Mevlüde Teyze, Başkan Erdoğan’a Elazığ’a gelen CHP heyeti ile karşılaşmasını anlattı ve ‘Millet olarak Erdoğan döneminde bolluğu gördük’ ifadelerini kullandı

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, Kapalı Çarşı ziyareti esnasında emekli bir teyze ile karşılaştı. Heyet ile yaşlı teyze arasında ekonomi konusu açılınca Mevlüde teyze heyete tepki göstermiş ve gündeme gelmişti.



AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Mevlüde teyzeyi arayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini sağladı. Yaklaşık 10 dakika süren ve samimi geçen sohbet ortamında Başkan Erdoğan, Mevlüde teyzenin halini hatırını sordu.



Mevlüde teyze ise Başkan Erdoğan'a Elazığ'a gelen CHP heyeti ile karşılaşmasını anlattı ve 'Millet olarak Erdoğan döneminde bolluğu gördük' ifadelerini kullandı. Mevlüde teyze, Başkan Erdoğan'a millete hizmet yolunda verdiği mücadelede yar ve yardımcısı olması için Yüce Allah'a her daim dua ettiğini söyledi.
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Elazığ’da CHP heyetine tepki gösteren Mevlüde Teyze, Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü
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