Eren-Abluka 24 Operasyonu Bitlis’te başladı

İçişleri Bakanlığınca, PKK terör örgütünü Türkiye gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis'te "Eren Abluka-24 (Bitlis-Sallıca- Anadere) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak" operasyonu başlatıldı.

483 PERSONEL KATILIYOR

Operasyonda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 483 personel 43 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, Türk vatandaşlarının desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.