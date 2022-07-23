Kalyoncu: Koku sorununa halen daha çözüm bulamadılar

Kalyoncu'ya temasları boyunca MHP İlçe Başkanı Köksal Koç, Büyükşehir ve Gaziemir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Selahattin Şahin, belediye meclis üyesi Aydın Kemahlı, ilçe başkan yardımcıları eşlik etti. İlk olarak ilçedeki muhtarlar ile kahvaltıda buluşan MHP'li vekil onlar tarafından dillendirilen belediye çalışmaları hakkında şikayetleri dinledi, sorunları not alarak ilgili yerlerle görüşeceğini bildirdi. Muhtarlar ile toplantıya İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'de iştirak etti. İzmir'de yaşanan koku sıkıntısına belediyenin halen çözüm bulamadığını söyleyen Kalyoncu, kentin su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı yanındaki Değirmendere'de kanalizasyon alt yapısının tamamlanmamış olduğunu iddia ederek eleştirdi.





Gaziemir'in kentsel dönüşüm bölgesi olan Aktepe ve Emrez mahallelerini de ziyaret eden Kalyoncu bölgedeki vatandaşları ve muhtarları dinledi. Okul ve sağlık ocağı ile ilgili yaşanan sıkıntıları dinleyen MHP'li vekil sorunun çözümü için yetkililerle temasa geçti.





ŞEHİT POLİS VE ASKER AİLELERİ DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

Şehit Asker Şehit Polis Aileleri Derneği'ne ziyarette bulunan Kalyoncu, ardından Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne geçerek burada kooperatif başkanı Metin Taşkın ile bir süre görüştü. Esnaf Odası Başkanı Süleyman Beyen, İzmir Seydiköy Mübadele Muhacirleri Derneği Başkanı Hilmi Öztop ile de temas kuran MHP İzmir Milletvekili Prif Hasan Kalyoncu meydan esnaflarını ziyaret etti, meydan kahvelerde oturan vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.



